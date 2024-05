«C'è una disparità di trattamento per l’accesso alle supplenze»: la denuncia di Cgil Padova

«È una grave ingiustizia che crea delle gravi disparità di trattamento tra gli insegnanti che quest’anno conseguiranno l’abilitazione: i più fortunati, cioè coloro che avranno la possibilità di inserire i propri titoli entro il 10 giugno, probabilmente otterranno la supplenza, gli altri, ossia quelli che conseguiranno il titolo a partire dall’11 giugno, altrettanto probabilmente dovranno riprovarci tra due anni, quando probabilmente si riapriranno le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e potranno inserire il titolo. La conseguenza di un provvedimento discriminatorio e penalizzante che basandosi su un criterio temporale assoluto ignora del tutto che in realtà gli insegnanti hanno acquisito le medesime competenze». È contrariato Alessio Meloro, il coordinatore del Comitato Precari della Flc Cgil Padova, dopo che l’ordinanza ministeriale 88 del 16-05-2024 ha stabilito il principio in base al quale i titoli dichiarati dall’aspirante supplente all’inserimento nelle Gps - Graduatorie Provinciali per le Supplenze vengono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza di chiusura delle Graduatorie che quest’anno coinciderà con il 10 giugno.

Supplenti

«Di fatto - dice Alessio Meloro - gli insegnanti pur abilitandosi tutti a giugno, subiranno delle disparità di trattamento a seconda che i corsi siano terminati prima o dopo il 10 giugno ma comunque entro la fine del mese. E questo accade a causa dei ritardi nella riapertura delle Gps del tutto imputabili al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’Università e Ricerca) che non hanno previsto questa grave disparità che ricadrà tutta in capo ai docenti che, sacrificando tempo e denaro, hanno sostenuto durante l’anno 2023/2024 i percorsi di abilitazione. Per chi fa i Tfa Sostegno (Tirocini Formativi Attivi) per ottenere la supplenza come insegnante di sostegno, significa per esempio rinunciare a 9 punti sulle altre classi di concorso cui hanno accesso, che sono un’enormità, sicuramente determinanti per ottenere o meno il posto. Per chi invece partecipa ad un concorso ad esempio la perdita sarà di 3 punti. E tutto ciò non l’hanno certo voluto loro: questi corsi abilitanti si fanno nelle Università e quindi tutto dipende da come si sono organizzati i singoli Atenei sparsi per il Paese. Alcuni per il 10 giugno li avranno terminati, altri no. E purtroppo i Tfa Sostegno organizzati all’Università di Padova termineranno tra il 17 e il 24 giugno, dunque troppo tardi. È oggettivamente un grave danno per chi li ha frequentati a cui ormai, visti i tempi, sarà impossibile rimediare. Almeno i due Ministeri imparino dagli errori commessi ed evitino che in futuro si possano nuovamente verificare situazioni simili».

Crediti

«La verità - conclude il coordinatore del Comitato Precari della Flc Cgil Padova - è che l’assegnazione dei punti doveva essere basata su criteri oggettivi e trasparenti che riconoscano le competenze di tutti i docenti, cosa che si sarebbe potuta ottenere se il Ministero dell’Istruzione avesse con le forze sindacali un dialogo più costruttivo con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise che rispettino i diritti e le legittime aspettative di tutti gli insegnanti. Noi, da parte nostra, continueremo a combattere contro ogni forma di ingiustizia per un sistema educativo più giusto ed inclusivo».