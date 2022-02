Grafica Veneta, l'appello del manager Franceschi: «Cerchiamo cento lavoratori»

«Qui ci sono duecentosettanta tra prime pagine e articoli vari che hanno parlato di noi in quella brutta storia. Sì, ci sono anche i vostri», ci dice Fabio Franceschi, il manager di Grafica Veneta. Ci sono davvero tutti, ne ha fatto un volume e dopotutto è il suo mestiere quello di stampare libri. «Una sola copia e non è disponibile sul mercato», scherza il manager.

Stampa

«Si è esagerato con noi, per questo - risponde Franceschi alla domanda del perché non si fosse presentato alle varie fasi di trattative, comprese quelle in Prefettura - avevo deciso di starmene fuori, di non dire nulla e cercare solo di risolvere al più presto la questione. E ora per noi infatti la vicenda è chiusa. In questo momento dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo e su ciò di cui abbiamo bisogno». E di cosa abbiano bisogno è presto detto: «Lavoratori. Abbiamo bisogno di almeno cento persone. Siamo disposti a formarle e a renderle personale specializzato. Ai più giovani offriamo anche l’opportunità dell’esperienza negli Usa». Con la richiesta di lavoro che c’è dovrebbe essere facile, soprattutto a queste condizioni, trovarne. «Invece lo sa qual è il problema? Che non riusciamo. Volete aiutarci voi?». Comincia così il nostro incontro con Fabio Franceschi.

Kyoto

Ci siamo appena accomodati nel suo ufficio dopo che per un’ora abbiamo visitato i vari reparti. Un’azienda che è un gioiello, va detto. «Siamo i primi al mondo ad esser carbon neutral», dice visibilmente soddisfatto. «Lo siamo nella nostra sede di Trebaseleghe e tra poco, a fine febbraio, anche in quella di Chicago. Siamo i primi nel mondo in questo. Anche in questo. E noi non facciamo come fanno molti, che comprano foreste che magari neppure esistono per compensare l’inquinamento che causano. Noi l’energia che ci serve ce la produciamo in maniera pulita, sfruttando il sole e non solo. E’ tutto il processo produttivo che è in linea con i dettami di Kyoto. Siamo in anticipo di otto anni su quello che impone il trattato. L’obiettivo è che tutto il gruppo, l’intera holding, sia carbon neutral».

Forza lavoro

Che l’azienda sia in salute e in continua evoluzione ed espansione si capisce a vista d’occhio, anche solo camminando tra i reparti. Ci sono le copertine di quelli che inevitabilmente diventeranno dei best sellers. «Abbiamo acquistato quattro nuovi impianti da 15milioni di euro, ci mettiamo mesi per avere chi sia poi in grado di far funzionare macchine così. Eppure un’azienda come la nostra, che stampa un milione di libri ogni due giorni, non trova personale. Cerchiamo cento persone, lo ripeto. Eppure non riusciamo a trovarle». Chiediamo in totale di quanta forza lavoro avrebbe bisogno: «Il gruppo ha bisogno di quattrocento persone nelle due sedi, nei prossimi due anni. E ci sono problemi anche negli Usa per trovare lavoratori». La difficoltà nel reclutamento, almeno per quanto riguarda la sede di Trebaseleghe, sembra sia rappresentata soprattutto dalla ritrosia al turno di notte, così ci viene spiegato. «Sono cinque giorni al mese, eppure molti non sono disposti a farlo».

Territorio

Della vicenda giudiziaria e degli strascichi inevitabili non ha tanta voglia di tornarci anche se ci proviamo più volte a farlo tornare sull’argomento: «Non ne parliamo perché è un capitolo chiuso e bisogna guardare avanti. Certo che non è stato piacevole, che ha causato sofferenza sentirci accusati così. Una pagina che vogliamo dimenticare». Gli facciamo notare però che non aiutano a rimuovere, dichiarazioni come quelle rilasciate alla collega de La Stampa di qualche settimana fa, affatto. Soprattutto quel passaggio delle assunzioni di soli autoctoni. C’è chi ha gridato al razzismo: «Se i lavoratori sono del territorio puoi creare un rapporto duraturo, al contrario diventa complicato. Abbiamo fatto degli studi a riguardo perché ci siamo chiesti dove fosse il problema nel reperire lavoratori. Abbiamo riscontrato che chi vive a 5 Km dal posto di lavoro tende a restarci il più a lungo possibile, solo lo 0,2% lo abbandona per altro. Di quelli invece che vivono a 30 km dalla sede dove lavorano, ben il 20% se ne va se trova qualcosa più vicino a dove risiede. Dobbiamo quindi per forza investire nel territorio se vogliamo avere la certezza che il personale che andiamo a formare si fermi poi qui da noi. E nel territorio ci vivono tante persone che qui non sono nate. Abbiamo un centinaio di lavoratori che sono originari dell’est Europa, persone che hanno famiglia e vita qui. Quello che intendevo dire è quindi chiaro e non c’entra dove sei nato ma dove vivi e vuoi vivere e quindi anche dove vuoi lavorare. E a quelli che lo vogliono farlo qui che ci appelliamo, offrendo loro una opportunità». Dopo circa un’ora ci saluta. «Mi raccomando, scrivilo chiaro – insiste Franceschi – cerchiamo lavoratori».