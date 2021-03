Grafica Veneta dona ulteriori 1,5 milioni di mascherine

Sono 15 milioni le mascherine donate da Grafica Veneta ai cittadini dall'inizio della pandemia. Con la tranche consegnata alla Protezione Civile destinata alle fasce più deboli, la stamperia di Trebaseleghe in provincia di Padova guidata da Fabio Franceschi conferma la vicinanza alle persone più bisognose che con le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria sono aumentate del 30% su territorio regionale.

Donazione

Uno spaccato rappresentato da nuove figure di indigenti: chi ha perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che si sono fermate. Persone e famiglie che mai prima d’ora hanno sperimentato condizioni di vita così problematiche tanto da dover ricorrere alle forme di solidarietà. «Situazioni del tutto inaspettate - commenta il presidente Fabio Franceschi - a cui responsabilmente e umanamente dobbiamo guardare soprattutto come imprenditori mettendoci in gioco con le istituzioni pubbliche, gli enti e le associazioni preposte, ognuno per le proprie possibilità».