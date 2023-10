Il granchio blu ospite d'onore alla Fiera del Folpo di Noventa Padovana

Il crostaceo e l’ospite d’onore e il principale ingrediente di tre show cooking realizzati dalla Scuola DIEFFE e dall'Istituto Superiore per il Made in Italy, istituti che fanno riferimento alla Fondazione San Nicolò. Ogni degustazione sarà accompagnata dall’abbinamento con una particolare birra, curato dai docenti dell'Accademia delle Professioni dando vita così a un abbinamento originale e curioso. Tutti gli show cooking saranno sempre sul palco di Campo dei Tosi in piazza Europa.

Si inizia sabato 21 ottobre alle ore 12 lo chef Marco Zannin insieme a Chiara Rubinato, beer sommelier, proporranno al pubblico un risotto con il granchio blu ed il relativo abbinamento tra le birre presenti in Fiera. Domenica 22 ottobre, sempre a mezzogiorno, chef Peirangelo Cazzin presenterà i deliziosi crostini con l’ormai famoso crostaceo ed anche qui il miglior abbinamento birra sarà curato da Chiara Rubinato di Accademia. Si chiude lunedì 23 ottobre alle 12 con la performance sul palco di chef Gilberto Faccin in compagnia del F&B Manager Flavio Callegari e di Mario Pegoraro, docente Accademia e consulente enogastronomico che curerà l'abbinamento birra con gli gnocchi al granchio blu.

«A Noventa Padovana - spiega il Presidente di Fondazione San Nicolò Federico Pendin – c’è la nostra sede e non potevamo mancare alla Fiera del Folpo. Certo lo facciamo con una variazione sul tema, portando il granchio blu nuovamente sotto le luci dei riflettori. Con i nostri docenti e i nostri studenti abbiamo avviato diversi progetti che puntano a trasformare in risorse le specie aliene che infestano i nostri mari, abbiamo iniziato con le meduse e ora siamo passati a questo crostaceo. Un esempio concreto di come intendiamo i nostri percorsi formativi, dove la sperimentazione e l’innovazione la fanno sempre da padrone».