Grande successo del “regalo sospeso”: 700 pacchi dai bambini ai bambini di Montegrotto Terme

"Dai bambini per i bambini" è con questo spirito che l'assessora al Sociale del comune di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta ha lanciato qualche settimana fa l’iniziativa del “regalo sospeso”. «I gesti semplici - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - sono in realtà le azioni più importanti per rinsaldare l'armonia e la solidarietà che oggi più di ieri dovrebbero appartenere ad ognuno di noi».

Il risultato da parte dei bambini di Montegrotto Terme è andato oltre ogni aspettativa: 700 pacchi dono sono stati raccolti nel centro civico di via Diocleziana e affidati ai volontari dell’associazione Auser che per l’occasione sono diventati Babbi Natale per portare un pacchetto ai bambini delle famiglie che si servono del Centro di solidarietà alimentare, a quelli seguiti dai Servizi Sociali e ad altri in situazioni di difficoltà. «Ringraziamo tutti i bambini - afferma l’assessora Roetta - che hanno aderito al progetto, alcuni anche pur non essendo del nostro Comune. Mi ha colpito moltissimo la cura con cui hanno preparato i pacchetti, scegliendo tra i loro giochi qualcosa che potesse essere utile per altri bambini con cura e amore. Penso che sia un bellissimo gesto di solidarietà in quest’anno difficile».