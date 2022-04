Si chiude il congresso di Ageo: in Veneto 9 donne incinte su 10 si sono vaccinate contro il Covid

Sono stati tre giorni di dibattito. Si chiude oggi, 2 aprile, il congresso nazionale “La specificita? del ginecologo ambulatoriale per la salute della donna” dell’Associazione ginecologi extra ospedalieri (Ageo). Oltre 200 i ginecologi presenti nella città del Santo.

Il congresso

Secondo i dati riportati dai ginecologi, in Veneto 9 donne incinte su 10 hanno scelto di vaccinarsi contro il Covid-19 per proteggere se stesse e il nascituro, contro la media italiana di 1 su 5. «Ad aprile 2020 i corsi di accompagnamento al parto li trasferimmo on-line e sono stati un successo oltre ogni aspettativa: in Ulss 6 Euganea hanno coinvolto oltre 4 mila donne, con la particolarita? di essere in diretta, non video registrati, quindi con un contatto personalizzato con ogni singola donna, dedicati a piccoli gruppi composti da venti mamme, pratica poi diffusasi su scala nazionale - ha riferito Gianfranco Jorizzo, ginecologo padovano e coordinatore nazionale del Comitato percorso nascita del Ministero della Salute - Dal 2 gennaio 2021 iniziammo a vaccinare le prime gravide: anche qui Padova e? stata apripista con le prime due mamme d’Europa vaccinate e i primi bambini nati a cui a Padova sono stati isolati gli anticorpi immunizzanti anti Covid su sangue neonatale. Da allora quasi 9 donne su 10 in Veneto hanno scelto di vaccinarsi, merito del ginecologo curante, professionista di cui le donne si fidano (la percentuale scende al 50% se manca una figura esperta di riferimento): tanto che il Veneto e? la regione d’Italia con la maggior percentuale di gravide vaccinate (quasi il 90%) contro la media italiana del 23%». Era presente anche don Dante Carraro che ha ripercorso la storia i 72 anni di attività del Cuamm.