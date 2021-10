Dal 15 ottobre stop allo smartworking e obbligo di Green Pass, Palazzo Moroni si prepara al rientro

Anche Palazzo Moroni si prepara al rientro dallo smartworking di circa 700 dipendenti comunali. In realtà questo è il numero dei lavoratori coinvolti nei progetti in lavoro agile, e ognuno di questi lavora da casa in media 2 giorni alla settimana. In media rimangono quindi 150 dipendenti in smartworking al giorno. Il 15 ottobre però l'attività ordinaria torna in presenza e per recarsi a lavoro sarà obbligatorio il Green Pass.

Controlli all'ingresso

L'amministrazione sta studiando il modo più efficace per provvedere ai controlli dei circa 1800 dipendenti, tant'è che sono in corso fiumi di riunioni per trovare la strada migliore senza impattare troppo sul personale. Nel frattempo sono arrivate dalla capitale le linee guida su come agire, che prevedono controlli all'ingresso. A Palazzo Moroni si sta lavorando quindi su un piano che preveda per le prime due settimane dei controlli a tappeto all'ingresso e poi verifiche a campione. Questo vale per tutte le sedi comunali, quindi non solo per la sede centrale sul Liston, ma anche quelle distaccate. Il problema però sarà soprattutto a Palazzo Moroni, dove si concentrano la maggior parte delle attività e dove ci sono anche gli uffici della giunta e dei consiglieri comunali.

Green Pass

Saranno nominati degli addetti al controllo per ogni settore, che armati di smartphone verificheranno la validità del Green Pass all'ingresso a rotazione. Controllo che verrà fatto sia per i lavoratori che per i fornitori, mentre saranno esclusi i cittadini e gli ospiti. Sarà anche prevista la proroga dell' orario d'ingresso flessibile dalle 7:30 alle 10, e probabilmente anche un prolungamento, in modo che non si creino assembramenti e code. Allertata anche la polizia locale, pronta ad intervenire in caso di proteste