Green pass, ecco cosa cambia da martedì 1 febbraio

Da martedì 1 febbraio l’utilizzo del Green pass sarà esteso a negozi e uffici pubblici. Sono esclusi gli alimentari, i supermercati, le farmacie, gli ottici e le caserme qualora si debba sporgere denuncia.

Green pass

Dal 1 febbraio la durata del Green pass dopo la guarigione si accorcia da 9 a 6 mesi. Per chi ha fatto la terza dose il Governo sta pensando di rendere illimitata la durata della certificazione verde. Sarà obbligatorio avere il Green pass base (ottenibile con un tampone negativo nelle 24 ore precedenti) per entrare nei negozi che non vendono prodotti di prima necessità, dalle librerie ai tabaccai, dall’abbigliamento alla cartoleria: i titolari faranno dei controlli a campione. Servirà anche per tutti gli uffici pubblici, Comune, banca, ufficio postale. È già in vigore l’obbligo di Super Green pass per andare dal parrucchiere o al centro estetico.