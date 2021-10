Green pass day, a Palazzo Moroni non "timbrano" in 100. Confronto con Giordani sul Listòn

Green pass day anche a Palazzo Moroni, dove una quarantina di dipendenti comunali si sono presentati senza certificato verde, ma senza la pretesa di entrare e protestando pacificamente (un centinaio il totale dei lavoratori del Comune sprovvisti di Green pass). Hanno anche chiesto un confronto con il sindaco Sergio Giordani e l’assessora Francesca Benciolini, poi avvenuto proprio sul Liston (vedi video in basso), terminato però con la promessa da parte dei “No green pass” di procedere legalmente attraverso una class action, puntando sui diritti costituzionali che loro ritengono violato dal decreto imposto dal premier Mario Draghi. Nel frattempo tutti gli altri lavoratori invece sono entrati in Comune, esibendo il green pass ai rispettivi capi settore e ai colleghi nominati per la verifica agli ingressi. E’ stato allestito un punto controllo dove solitamente i dipendenti timbrano il cartellino e dove anche lo stesso sindaco e gli assessori hanno mostrato il proprio certificato verde. Per i dipendenti che non si sono liberamente presentati sul posto di lavoro potrebbe scattare la sospensione senza stipendio e contributi fino a quando non si presenteranno con il green pass.

