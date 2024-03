Duecentomila euro di finanziamento europeo a Montegrotto Terme per il progetto GreenSpas

Il Comune di Montegrotto Terme riceverà un finanziamento europeo di 200 mila euro per migliorare le proprie pratiche ambientali in risposta ai cambiamenti climatici. Questo finanziamento è stato assegnato nel contesto del progetto Green Spas, una significativa iniziativa Interreg europea il cui obiettivo è migliorare le politiche volte a sostenere un modello di città e regioni termali più verde e resistente ai cambiamenti climatici in Europa. Il progetto vede come capofila l’organizzazione francese della Route des Villes d'Eaux du Massif Central & Thermauvergne (Auvergne-Rhône-Alpes Regional Council) e oltre a Montegrotto Terme in rappresentanza dell’Italia e del sud Europa, ci sono l’European Historic Thermal Towns Association per il Belgio, Viseu Dão Lafões Intermunicipal Community Portoghese, la Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Polacca, la Municipality of Baden Austrica, la Municipality of Birstonas e il Kaunas office of Lithuanian innovation centre in rappresentanza della Lituania.

Il progetto

La fase centrale del progetto prevede lo scambio di esperienze a livello interregionale e successivamente l'introduzione di politiche più sostenibili e resilienti per le città e le regioni termali. «Nel quadro del Green Deal europeo e degli obiettivi per il 2050 - spiega Giorgio Bassan, consulente volontario civico del Comune che ha lavorato per questo progetto - le città e le regioni termali europee devono diventare neutrali dal punto di vista climatico. Montegrotto Terme è stata selezionata per i suoi progetti di sostenibilità, in particolare per quelli legati alla geotermia e alla Comunità Energetica Resiliente. L'investimento nella geotermia contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal riscaldamento delle abitazioni con gas naturale, carbone, legna, ecc., avvicinando la città all'obiettivo europeo di diventare carbon free entro il 2030».

Il sindaco

«E’ importante - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - promuovere cambiamenti culturali e materiali basati sul risparmio energetico e sull'efficienza dei consumi. La transizione energetica richiede l'attivazione di nuove forme di azione collettiva e di economie, insieme alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, e rappresenta un'opportunità per la creazione di nuovi modelli di green economy». Il progetto GreenSpas sarà lanciato ufficialmente l'8 aprile e nel secondo semestre del 2025 il Comune di Montegrotto ospiterà una visita studio per tutti i partecipanti europei al progetto. Infine, nel secondo semestre del 2026, saranno presentate le linee guida e le politiche attuate nei territori pilota da questo gruppo di progetto alla Commissione europea a Bruxelles.