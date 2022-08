Arriva la gru di 100 metri all'ex Onda Palace, a metà settembre parte il restyling

Cominceranno entro il 15 settembre i lavori di rigenerazione dell'ex Onda Palace in zona industriale. Arriverà una gru da oltre 100 metri per aprire il cantiere del grattacielo di via Panama, che diventerà un centro direzionale e ospiterà un ristorante panoramico all'ultimo piano. «In sinergia con i privati abbiamo trovato il modo per rigenerare quel palazzo - spiega Antonio Bressa, assessore all'edilizia privata - .Un'operazione perfettamente in linea anche con le nostre politiche che puntano a non consumare altro suolo. Ci sarà una vera e propria trasformazione da elemento di degrado, sotto gli occhi di tutti, ad elemento di rinascita. La gru rappresenterà una sorta di baluardo, che io considero emblematico dell'intera operazione». Questo grazie ad un investimento di quasi 5 milioni di euro, messi sul piatto dall’imprenditore Agostino Candeo, che a maggio dello scorso anno si è aggiudicato l’immobile all’asta.

L’obiettivo di Candeo è quello di realizzare un moderno polo di uffici, caratterizzato da una nuova veste bronzata di ottone per l’esterno, già progettata dall’architetto Nicola Fabris. Nel 2006 l’Onda Palace avrebbe dovuto ospitare gli uffici di Interporto, ma dopo un investimento da quasi 20 milioni di euro, la ditta vicentina che si stava occupando dei lavori è fallita. Subentrano altre società riconducibili a Francesco Manzo, imprenditore sospettato dalla Dda di essere vicino ai clan della camorra e indagato più volte per bancarotta fraudolenta.