Ampliamento Alì, Santocono (Camera di Commercio): «Occasione da non perdere»

«Un’occasione da cogliere, un’opportunità che il nostro territorio non può assolutamente permettersi di perdere. È in gioco non solo il destino di un serio progetto green, ma la competitività stessa dell’economia padovana e la sua capacità di attrarre investimenti»: con queste parole Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, entra nel dibattito sull'ampliamento dei magazzini Alì.

Antonio Santocono

Afferma Santocono: «Nei mesi scorsi il progetto del Centro Logistico Alì è stato oggetto di un ampio confronto, anche sul piano del dibattito pubblico, che ha permesso di conoscere le diverse opinioni, anche le più variegate. È ora il tempo delle scelte, senza indugi: è necessario assumere la responsabilità di una decisione che non possiamo più rimandare e che il nostro territorio aspetta. Padova non può rinunciare a un investimento che porterà con sé molti benefici, diretti e indiretti, e che risponde in pieno al progetto “Padova Hub Metropolitano 2030” di sviluppo del territorio e di urban regeneration che come Camera di Commercio abbiamo disegnato insieme alle categorie economiche per fare di Padova il perno di sviluppo di un’area vasta. Il progetto di Alì sposa in pieno i criteri di sviluppo sostenibile, un piano che, come evidenziato nei giorni scorsi anche dal presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro, prevede importanti mitigazioni ambientali come i 50mila metri quadri di aree piantumate e al contempo porterà all’eliminazione del traffico fra i diversi magazzini. La storia della famiglia Canella e di Alì spa, azienda profondamente legata al territorio che ha ampiamente dimostrato la sua credibilità per quanto riguarda l’attenzione alla dimensione della sostenibilità ambientale e sociale, offre ulteriori garanzie in questo senso».

Alì

Aggiunge Santocono: «Non solo: fra le direttrici di sviluppo individuate da “Padova 2030”, trova spazio anche la centralità della logistica sostenibile che riveste un ruolo chiave per l’economia del territorio. L’evoluzione fatta da Interporto Padova negli ultimi anni, dimostra infatti appieno la capacità di quest’area di intervenire per ottimizzare lo sviluppo della logistica in chiave green come volàno strategico per la crescita competitiva delle imprese e dei territori. Limitarsi a considerare soltanto i benefici in termini di creazione di posti di lavoro e di indotto generato, è riduttivo. Il no a un progetto di questo tipo rischia infatti di vanificare o frenare il percorso che stiamo facendo per posizionare il nostro territorio, rendendolo sempre più attrattivo per gli investitori. Ne uscirebbe un messaggio molto pericoloso, creando un precedente negativo che può scoraggiare altri investimenti da parte di aziende del territorio e non solo, nazionali e internazionali. Nel nostro territorio ci sono migliaia di altre imprese, pur di diverse dimensioni, che come Alì investono quotidianamente nell’innovazione green, continuando a credere in progetti di crescita che partono da una visione di sviluppo sostenibile. Il "no" a questo progetto suonerebbe come un no motivato e pregiudiziale all’intero mondo dell’impresa. I numeri del resto parlano chiaro: Padova e Treviso sono tra le 7 province italiane più sostenibili. Ben il 38,5% delle imprese di tutta la provincia ha fatto eco-investimenti tra il 2018 e il 2022 (lo testimonia il Rapporto Green Italy 2023 dell’Istituto Symbola, realizzato assieme al Tagliacarne e Unioncamere). Questo dato certifica due cose: lo sforzo degli imprenditori padovani verso la transizione ecologica e il concetto che il green traina gli investimenti. Ha senso frenare questa corsa sostenibile?».