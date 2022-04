Applausi e riconoscimenti: il Gruppo Alpini Terme Euganee compie 50 anni

Domenica 3 aprile si è svolta la cerimonia che ha aperto i festeggiamenti per il cinquantesimo anno di fondazione del Gruppo Alpini Terme Euganee: numerose le penne nere provenienti dalla provincia di Padova e Rovigo, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza agli alpini di Abano e Montegrotto Terme.

Alpini

Erano quasi 500 gli alpini e i rappresentanti delle associazioni d’arma presenti in piazza Caduti per i festeggiamenti: il sindaco di Abano Terme Federico Barbierato e quello di Montegrotto Riccardo Mortandello durante i loro discorsi hanno elogiato il supporto che le penne nere hanno offerto durante le varie calamità ma non solo, sempre pronti a dare una mano quando c’è da lavorare senza però dimenticare mai che è indispensabile anche godere dei momenti di convivialità. Ad accompagnare la sfilata la Fanfara dei Veci della Brigata Alpina Julia che ha rallegrato i cittadini e gli ospiti di Abano Terme portando allegria e strappando qualche lacrima alle persone accorse per ammirare il corteo di penne nere. Durante la cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti agli alpini che hanno guidato il gruppo durante questi cinquant’anni di storia. La manifestazione è stata accolta con successo dai numerosi spettatori che hanno accolto il passaggio degli alpini con entusiasmo tra applausi e incitamenti, e qualcuno tra il pubblico ha proposto di candidare la città termale ad ospitare un raduno triveneto degli alpini.