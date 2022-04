Importante guasto della condotta dell'acqua, disagi in alcuni Comuni del Padovano

Nel corso della mattinata di sabato 23 aprile 2022 il personale tecnico di Viacqua ha riscontrato un importante guasto alla condotta adduttrice “Bonna”, in cogestione con Etra. Tale inconveniente ha determinato dei disservizi con cali di pressione e interruzione improvvisa della fornitura idrica nei comuni di Torri di Quartesolo, Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda e Montegaldella nel territorio gestito da Viacqua e nei comuni di Campodoro, Mestrino e Villafranca Padovana per quanto riguarda le rete gestita da Etra.

Guasto

Viste anche le ottime relazioni e lo spirito di collaborazione e di reciproco supporto tra Etra, Viacqua e Acque Venete, il Presidente di Etra ha autorizzato l’utilizzo di fonti proprie e comuni per ovviare al disagio causato agli utenti che rischiavano di restare senz’acqua. Subito allertato, il personale tecnico ed operativo di Etra ha effettuato, quindi, le necessarie manovre per ripristinare la fornitura idrica. Considerata la natura del guasto e l’ubicazione, visto che si trova all’interno di una galleria, la riparazione dovrebbe essere completata non prima della prossima settimana. Tale condizione emergenziale potrebbe determinare un generale lieve abbassamento medio delle pressioni principalmente nei comuni di Campodoro, Mestrino, Cervarese, Veggiano, Rovolon, Saccolongo e parte di Villafranca Padovana. Si chiede pertanto la collaborazione di tutti gli Utenti per ridurre, per quanto possibile, gli usi non strettamente indispensabili dell’acqua. Si segnala inoltre che nel caso l'acqua si presentasse con una lieve torbidità, prima di utilizzarla è sufficiente farla scorrere per alcuni minuti fino a che non tornerà limpida. Se il problema dovesse persistere si può contattare il Servizio manutenzione al Numero verde 800 013 027.