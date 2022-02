Guerra Russia-Ucraina, Mapelli: «Vicini agli 86 studenti ucraini che frequentano il nostro ateneo»

«Ancora una volta l’uso indiscriminato della forza sostituisce la ragione: la solidarietà dell’intera comunità accademica va agli 86 studenti e studentesse ucraini che frequentano la nostra Università. Ci stringiamo a loro in queste ore così drammatiche e incerte, che immaginiamo siano per loro fonte di grandissima preoccupazione. Libertà e pace sostituiscano al più presto azioni che, come hanno ribadito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del consiglio europeo Charles Michel, rappresentano “atti illegali che violano il diritto internazionale»: queste le parole di Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova.