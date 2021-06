Fondazione Città della Speranza, il nuovo vicepresidente è il cavalier Guglielmo Bedeschi

Il cav. Guglielmo Bedeschi, padovano, figura di spicco dell’imprenditoria e persona molto apprezzata negli ambienti economico-sociali del capoluogo, è il nuovo vicepresidente della Fondazione Città della Speranza.

Guglielmo Bedeschi

Lo ha comunicato nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo il neo presidente Andrea Camporese, subentrato meno di un mese fa a Stefano Galvagnin alla guida della onlus. Con la nomina di Bedeschi la Fondazione rafforza ulteriormente il suo radicamento a Padova, la città in cui dalla sua nascita ha investito circa 90 milioni di euro in ricerca pediatrica, diagnostica avanzata e assistenza alle famiglie Nel corso della riunione, svoltasi nella sede di Monte di Malo, Camporese ha anche nominato il nuovo Comitato Esecutivo. Per il triennio 2021-2024 faranno parte dell’organo di governo della Fondazione, oltre a Camporese e Bedeschi, il notaio Stefano Lorettu, Linda Masello, manager, il past President Stefano Galvagnin, Franco Masello, fondatore della Città della Speranza, Luca Primavera, amministratore delegato dell’Istituto di Ricerca Pediatrica.