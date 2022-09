Seggi aperti fino alle 23, istruzioni per il voto

Ed eccoci arrivati alla data fatidica del 25 settembre. L'italia torna al voto per eleggere chi governerà e chi siederà nei banchi di camera e senato.

Maggiorenni

Tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni entro il giorno della votazione sono chiamati a esprimere il loro voto. Per la prima volta anche i neo maggiorenni potranno votare per il Senato. Si vota solo oggi, domenica 25 settembre; i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. I deputati da eleggere saranno 400, mentre i senatori elettivi saranno 200. Rimarranno in carica per cinque anni.

Seggi

I vincitori di questa tornata elettorale saranno decisi in base al cosiddetto Rosatellum. Il sistema per l’elezione della Camera dei deputati e quello per l’elezione del Senato della Repubblica. Con tale normativa si è introdotto un sistema misto di elezione dei componenti dei due rami del Parlamento: una quota parte di seggi (circa un terzo) é attribuita con un sistema maggioritario a turno unico, mentre l’altra parte di seggi (circa due terzi) é attribuita con metodo proporzionale.

Schede

Con un’unica scheda l’elettore esprime il voto per entrambe le quote Le schede sono due. Una di color rosa, per eleggere i membri della Camera e l'altra di color giallo, per eleggere i membri del Senato. Su entrambe le schede non sarà necessario scirvere alcunché, basterà apporre un segno su ciò che si desidera indicare come preferenza.