Gli hacker "rubano" il profilo Fb di don Bruno e pubblicano foto oscene: «Segnali demoniaci»

"Ignoti malfattori e per me delinquenti hanno hackerato il mio profilo pubblicando immagini oscene. Ho già provveduto a segnalare a Facebook la rimozione immediata del post": con questo messaggio don Bruno Bevilacqua, parroco di San Marco di Camposampiero, ha annunciato ai propri amici sul social network che qualcuno non solo si era impossessato del suo account, ma che aveva anche pubblicato foto oscene.

Don Bruno Bevilacqua

Ci sono voluti un paio di giorni per risolvere il problema, con lo stesso don Bruno che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 30 marzo, ha poi rassicurato tutti sempre su Facebook con un altro messaggio: "Ringrazio la polizia locale e la polizia postale di Padova e di Mestre che sono intervenuti e mi hanno ripristinato l'accesso a Facebook con una nuova password. Ringrazio voi tutti della comprensione, solidarietà e amicizia dimostratami in questi momenti". Contattato da "Il Gazzettino", don Bruno Bevilacqua aveva commentato l'attacco hacker parlando di «segnali demoniaci dai quali dobbiamo difenderci e stare molto attenti. Questa è opera chiaramente del demonio».

Francesca Benciolini

Nelle stesse ore gli hacker avevano colpito anche Francesca Benciolini, assessora del Comune di Padova, la quale aveva a sua volta allertato i suoi amici virtuali: "Attenzione, diffidate dalle imitazioni! Vi ho chiesto l'amicizia e siete già miei amici e amiche? Non sono io, ma qualcuno che mi ha preso foto e nome. Ci sono mille modi più intelligenti di usare il proprio tempo, speriamo se ne accorga".