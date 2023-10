Attentati di Hamas: gli studenti appendono la bandiera della Palestina al Liviano, la Lega chiede quella di Israele

Tra Israele e Palestina ci sono migliaia di morti, bambini decapitati, famiglie azzerate e villaggi cancellati, mentre a Padova si fa la battaglia delle bandiere. Ieri gli studenti e le studentesse del collettivo Catai hanno appeso al Liviano la bandiera della Palestina: «Ricordiamo a istituzioni e media che Israele è uno stato razzista che sta sottoponendo il popolo palestinese ad un apartheid da 75 anni», mentre dall'altra parte Fratelli d'Italia e Lega chiede al sindaco Sergio Giordani di proiettare la bandiera d'Israele su Palazzo Moroni.

Gli studenti del Catai

«Le posizioni che stanno tenendo i governi europei e i media nazionali e internazionali sono inaccettabili a fronte della pulizia etnica che Israele sta perpetuando da oltre settant’anni in Palestina, con violenze e soprusi che costringono quasi 2 milioni e mezzo di persone a vivere in una prigione a cielo aperto - commentano dal Catai - .Gaza rischia di essere rasa al suolo da uno stato che non ha nulla di democratico e che viola con occupazioni e violenze di ogni genere i diritti umani, come denuncia da decenni l’Onu. Il silenzio davanti questi crimini di guerra viene invece interrotto da politici di tutti gli schieramenti per stringersi intorno ad Israele che si prepara ad un assedio totale che, ancora una volta a detta della stessa Onu, viola il diritto internazionale. Netanyahu ha dichiarato che a breve “non ci sarà elettricità, né cibo, né benzina”, quindi niente ospedali. “Tutto verrà chiuso. stiamo combattendo contro degli animali e ci comporteremo di conseguenza”. Quando Netanyahu consiglia ai palestinesi di abbandonare Gaza per mettersi in salvo, li sta umiliando e deridendo, perché Gaza è una prigione e non è possibile lasciarla: tutti i valichi sono chiusi e controllati da anni. Per il popolo di Gaza si annuncia un massacro. Questa escalation non è un’eccezione ma parte costitutiva e quotidiana della politica sionista. Un contesto coloniale che ha inevitabilmente come conseguenza anche reazioni estreme».

La Lega

Intanto la Lega ha scritto al sindaco dopo i recenti fatti: «Egregio signor Sindaco, a nome di tutti i consiglieri dei partiti di opposizione all'interno dei Consiglio Comunale esprimo senza esitazione la condanna dell'azione di guerra contro Israele lanciata da Hamas. Esprimiamo il cordoglio per le già numerose vittime civili e confidiamo che la gravissima contrapposizione esistente in quel territorio trovi nella diplomazia lo strumento per una sua soluzione. Aderiamo alla richiesta appena lanciata dall'associazione Italia-Israele di proiettare sulla facciata di tutti i Comuni d'Italia la bandiera di Israele. Le chiediamo pertanto di attivarsi con urgenza in tal senso come segno di vicinanza della nostra città alla nazione Israeliana». Subito dopo all'appello si è unita anche la consigliera di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini.