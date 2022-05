HannoverMesse, collettiva d'eccesione targata Confartigianato

Una collettiva d’eccezione, targata Confartigianato Imprese e Confindustria, porta 7 imprese della metalmeccanica venete, di cui 4 di Confartigianato Padova ad HannoverMesse da oggi, 30 maggio, sino al 2 giugno. La fiera HannoverMesse è la più importante manifestazione del mondo della meccanica leader per le tecnologie industriali, con particolare focus su subfornitura, automazione industriale, energia, GreenTec, ricerca & tecnologia. Nell'ultimo anno in cui si è svolta in presenza ha visto la partecipazione di oltre 215.000 persone. Posticipato rispetto alla programmazione originaria di fine aprile, il Salone, dopo la cancellazione nel 2020 e nel 2021, tornerà ad ospitare dal vivo esperti, decision maker e key player internazionali, confermandosi momento privilegiato in grado di offrire un’ampia panoramica degli scenari futuri dell’industria, delle nuove frontiere tecnologiche e delle loro possibilità applicative.

Boin

«Siamo davvero orgogliosi -afferma Federico Boin Presidente del sistema meccanica di Confartigianato Imprese Padova e presidente della Federazione Metalmeccanica di Confartigianato Imprese Veneto- di essere riusciti, per la prima volta, ad organizzare un’area regionale del Veneto, dove saranno presenti 7 aziende che rappresentano Confindustria Venezia e Confartigianato regionale le cui partecipanti sono state aggregate grazie alla collaborazione di Confartigianato Imprese Padova e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. L'area verrà animata anche dalla presenza di tre studenti della scuola Maffioli di Castelfranco, che, grazie alla modalità dello stage, potranno assistere le nostre aziende nell'incontrare le imprese interessate». «Oltre alla presenza dell'eccellenza della meccanica -conclude il Presidente-, l'area vedrà anche la partecipazione della categoria Alimentaristi di Confartigianato, grazie alle 7 aziende che, in rappresentanza di tutti i nostri territori, hanno rifornito di prodotti tipici la nostra “area food and beverage” che renderà di assoluta eccellenza la presenza della regione Veneto».