Inaugurato il nuovo sportello dell'acqua di Hera a Piove di Sacco

L’indirizzo non cambia, ma il layout è tutto nuovo. A Piove di Sacco è stato inaugurato oggi, 2 agosto, lo sportello clienti dedicato anche al Servizio Idrico Integrato di AcegasApsAmga completamente rinnovato, alla presenza dell’assessore al Bilancio e tributi, Francesca Betto, di Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato di AcegasApsAmga e di Filippo Boraso, responsabile customer operations di EstEnergy, la controllata del Gruppo Hera che opera sul territorio nella fornitura di luce e gas che conterà uno sportello nel medesimo sito.

Il restyling per i clienti

Senza spostarsi dalla sua sede storica, in via Alessio Valerio 47/A, lo sportello, dopo un accurato restyling, accoglie oggi i clienti in uno spazio più luminoso e moderno, con un’area di attesa confortevole e attrezzata, nuovi espositori e vetrine, oltre ad arredi completi di tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. L’iniziativa s’inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di AcegasApsAmga sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio dello sportello fisico.

«Contatto diretto col fornitore»

«L’opportunità di poter accedere ad uno sportello fisico che permetta un contatto diretto fra fornitore e cliente diventa fondamentale per abbattere le distanze» sottolinea Francesca Betto, assessore a Bilancio e tributi del Comune di Piove di Sacco, in rappresentanza del Sindaco, Lucia Pizzo «e ci auguriamo che questa sede rinnovata possa diventare un punto di riferimento non solo per i cittadini e per le imprese di Piove di Sacco, ma per tutto il territorio della Saccisica. Guardiamo con ammirazione a tutti gli investimenti fatti soprattutto a beneficio dell’ambiente da parte di AcegasApsAmga, tematica cara all’Amministrazione».