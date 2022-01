Addio all'hotel delle tragedie: al suo posto sorgerà un supermercato

Nuova vita per l'area di Cittadella su cui sorge l'hotel Palace, teatro in passato di tragici eventi: l'albergo verrà infatti abbattuto, lasciando così posto a un supermercato.

Da hotel a supermercato

Come riporta "Il Mattino di Padova" alla decima asta l'hotel, chiuso dal 2008, è stato acquistato all'asta per 615mila euro da Eurospin, azienda europea della grande distribuzione organizzata. L'albergo è tristemente noto nell'Alta in quanto teatro di tragici eventi: nel corso degli anni due minorenni si erano lanciati nel vuoto dalla sommità dell'alta struttura, che è poi anche diventata meta di incoscenti ragazzini che, nonostante le recinzioni e le condizioni di estremo degrado, si avventuravano fino al decimo piano pur di scattarsi selfi acchiappa-like sui social.