45 anni di fedeltà: "Tino" viene festeggiato come un star all'Hotel Terme Bologna di Abano

È stato festeggiato qualche giorno fa il signor Tino, così amano chiamarlo all'Hotel Terme Bologna, quasi fosse uno di famiglia, «Perché in fondo, dopo 45 anni di fedeltà alla nostra struttura, è un po' come lo fosse» spiega la titolare Marisa Galtarossa.

Da Milano a Montegrotto

Così, anche in questo difficile 2020, il sig. Agostino Granata è arrivato da Milano, per la 45esima stagione consecutiva, in quella che ormai è la sua residenza estiva dove per tanti anni ha fatto le cure fangoterapiche.

Un’accoglienza speciale

Questa volta però, una volta raggiunto il tre stelle di via Flacco ad Abano Terme, l'accoglienza è stata ancora più speciale: è stato festeggiato dai titolari, da tutto lo staff, da Ermanno Berto, assessore attività produttive, manifestazioni, associazioni del comune di Abano Terme, e dal direttore di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Marco Gottardo. Una giornata indimenticabile per tutti.