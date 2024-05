Hub a Granze, Coalizione Civica apre alla proposta del sindaco Giordani

Prima di dare notizia della proposta fatta per agevolare il passaggio in consiglio della proposta Alì di realizzare la sua nuova hub a Granze, il sindaco ha incontrato tutti i gruppi consiliari. Tra questi naturalmente anche Coalizione Civica che ha sempre manifestato grandi perplessità riguardo l'operazione, ma sembra apprezzare l'idea di Giordani e il coinvolgimento di un'altra area, l'ex caserma Romagnoli in via Chiesanuova: «Nell’incontro con il sindaco Giordani abbiamo appreso che, in relazione alla controversa edificazione del nuovo hub logistico Alì a Granze di Camin, egli intende proporre un progetto che prevede l’espropriazione della Caserma Romagnoli, ed una depavimentazione e rinaturalizzazione dell’area. Questa operazione dovrebbe essere finanziata (almeno parzialmente) da Alì, a titolo di ulteriore compensazione oltre a quelle, già sul tavolo, previste nella zona di Camin e di Granze. Si intende inoltre avviare un dialogo con il Comune di Saonara affinché la capacità edificatoria lì prevista dal PATI non venga utilizzata», premettono attraverso una nota.

«Riassumendo, dunque, il Sindaco intende proporre alle forze politiche della maggioranza una soluzione che prevede la realizzazione del polo logistico richiesto da Alì, a fronte di una serie di operazioni di compensazione e mitigazione che rappresentano oggi un catalogo significativamente più importante delle poche, “classiche” opere di urbanizzazione che accompagnavano la versione iniziale del progetto proposto dal gruppo Alì», fanno il punto da Coalizione Civica. «Quanto proposto dal Sindaco evidenzia, come molte volte abbiamo sottolineato, che non c’era e non c’è alcun obbligo, né giuridico, né politico, di approvare la proposta di Alì così com’era stata presentata al SUAP, né di non esplorare ulteriori opere di compensazione rispetto a quelle originariamente proposte», mettono in chiaro nella nota.

Da Coalizione Civica c'è una certa apertura verso la proposta: «Ci sono molti aspetti della complessa proposta del Sindaco, sia tecnici, sia inerenti a chi sosterrà i costi ambientali ed economici del progetto complessivo, che meritano sicuramente di essere meglio compresi ed approfonditi, ed a questo ci dedicheremo nei prossimi giorni, grazie al confronto interno con i nostri rappresentanti in giunta e nel consiglio comunale. L’ipotesi sul tavolo è senza dubbio migliorativa rispetto a quella originaria: si discute di rinaturalizzazione di aree edificate di superficie equivalente a quanto si intende trasformare in senso inverso. Ciò è evidentemente merito di chi, tra i consiglieri comunali, ha chiesto sin da subito con fermezza che l’azione politica del Comune mettesse al primo posto l’interesse di Padova, dei suoi cittadini e del suo futuro». Tra le righe poi si coglie una certo malumore rispetto che vengono definite in maniera vaga, "pressioni". «Di questo risultato, prima di tutto culturale, vogliamo ringraziare le nostre consigliere Marta Nalin e Chiara Gallani, insieme a tutti gli altri componenti del consiglio comunale che in questi mesi hanno esposto punti di vista critici, resistendo alle rilevanti pressioni di volta in volta esercitate per portare al recepimento delle richieste di Alì». Dopo una punta di polemica, non chiara a chi è rivolta, la nota si conclude con toni decisamente più concilianti e diplomatici: «Come di consueto, Coalizione Civica per Padova elaborerà le sue valutazioni complessive e deciderà quale posizione assumere rispetto alla proposta del Sindaco attraverso gli strumenti democratici e trasparenti che da sempre la distinguono, con una discussione assembleare interna, che coinvolgerà tutte le persone iscritte».