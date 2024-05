Hub a Granze, la denuncia dei comitati: «Alì vuole espandersi il doppio di quel che dichiara»

Per confrontarsi sulla vicenda dell'hub di Alì c'era un sacco di gente a Granze. Mischiati tra i residenti tanti rappresentanti istituzionali come i consiglieri regionali Vanessa Camani, Cristina Guarda e Arturo Lorenzoni. Ancora più numerosi i consiglieri comunali. C'erano infatti Anna Barzon, Chiara Gallani, Marta Nalin, Alessandro Tognon, Luigi Tarzia e Ubaldo Lonardi. Nessuno della giunta, però. Inoltre presenti anche l'ex sindaco di Padova Ivo Rossi ed Elio Armano che primo cittadino lo è stato di Cadoneghe. Ma non solo politici, anche tantissimi che fanno parte di comitati che stanno affrontando più o meno gli stessi tipi di criticità, come quello di Maserà che, tanto per cambiare, si oppone a un hub della logistica di una misteriosa multinazionale e quelli di Abano che si oppongono all'ampliamento dei Templari. A margine del dibattito anche una partecipata biciclettata organizzata da Legambiente.

La cosa che salta subito all'occhio, e che forse sta passando un po' sottotraccia, che quello che contesta prima di tutto il Comitato cittadini Granze di Camin è il consumo di suolo. Quella che portano avanti non è una battaglia contro un'azienda. E a Granze, va detto, è proprio vero che di verde ce n'è davvero poco. Se c'è un aspetto che all'incontro è emerso è che i residenti di questa parte di città si sentono come coloro che possono essere sacrificati. Se in tante zone attorno al centro sono nate aree verdi e addirittura nuovi parchi, il che ovviamente è un'ottima notizia, a Granze la maggior parte del territorio è cementificato e rischia di esserlo ancora di più. E' chiaro che i cittadini sono molto preoccupati. Rimane solo una piccola isola dove il cemento ancora non ha preso il sopravvento, ed è proprio quella dove Alì vuole fare il suo polo logistico.

In tanti per arrivare puntuali alle 17 hanno avuto qualche difficoltà a raggiungere il posto, perché davvero questo quartiere della città è come fosse fuori dal mondo. Tra Granze e Camin c'è la zona industriale. Due entità divise da strade, capannoni e industrie. L'architetto Mario Squizzato ha aperto l'incontro mostrando quelle che secondo il Comitato sono le criticità e le caratteristiche del progetto di Alì. E un aspetto che emerge è che Alì, confinante con la zona interessata dal voto del Consiglio Comunale che deciderà se l'azienda potrà oppure no realizzare il suo progetto, possiede già un terreno. Questo si trova nel Comune di Saonara, è a tutt'oggi vincolato a uso agricolo, ma come si può non pensare che l'operazione di cui tanto si parla non sia collegata anche a quell'area. Si tratta di quasi 108mila mq. Se a questi vengono sommati i quasi 155mila di cui tanto si parla, vorrebbe dire che Alì avrebbe a disposizione quasi 295mila mq di superficie per poter sviluppare il suo nuovo polo logistico.

Nella soluzione dell'amministrazione si dice che ci sia una risposta anche a questo, problema ma bisogna ancora aspettare per capire quale sarà. Lo scopriremo quando in consiglio comunale la questione sarà sottoposta al voto dal sindaco Sergio Giordani e dalla sua giunta.

Non c'è solo il consumo di suolo ma anche il traffico a preoccupare i cittadini, che evidentemente aumenterebbe. Nell'incontro pubblico di ieri, sabato 11 maggio, in cui non ha partecipato né l'azienda e neppure coloro che sono favorevoli all'operazione, tutte le voci che si sono sentite hanno portato diverse argomentazioni per spiegare il loro diniego. Ad esempio la rappresentante di Isde, medici per l'ambiente, ha evidenziato gli aspetti legati alla salute supportata anche da dati, a dir poco allarmanti. Di salute e territorio hanno parlato anche Franco Zecchinato della Cooperativa El Tamiso, l'azienda bio compie 40 anni proprio in questi mesi, Stefano Pieretti di Adl Cobas e Matteo Sandon del parco agricolo del Basso Isonzo. La giovanissima Violante di Fridays for Future, la rete internazionale di giovani che mette in guardia sui rischi del cambiamento climatico e che si batte per un cambio globale di paradigma per quanto riguarda il cosiddetto sviluppo, dopo aver letto l'intervento preparato si è poi lasciata andare in una considerazione raccontando di quanto avvenuto nel piccolo comune dove è nata, tra le province di Padova e Venezia. Lì in pochi anni tutto il verde è stato cancellato da nuovi supermercati e nuovi capannoni. Il tutto con grande facilità proprio perché nessuno ha avuto la forza di opporsi o almeno chiedere cosa si stesse facendo. Un modo per dire che questa di Granze è una occasione che va colta anche per il fatto che è molto sentita da un gran numero di persone. Se fino a qualche anno fa discutere di consumo di suolo, isole di calore, era cosa per pochi interessati, oggi sono temi che fanno parte del dibattito quotidiano. Questa di Granze sta assumendo le dimensioni di una battaglia non solo di questo o quel progetto, ma dell'idea che si ha di come gestire il territorio e l'ambiente dove si vive.