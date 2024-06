Università di Padova, l'Hub di Ingegneria sarà pronto tra meno di un anno

Scale che fungono anche da "parlatoio", postazioni sia open space che chiuse per lo studio e tanto, tantissimo legno: prende sempre più forma il nuovo Hub dell'Innovazione dell'Università di Padova, che in via Tommaseo - a ridosso della Fiera,, per non dire all'interno - ospiterà le lauree triennali di Ingegneria.

Hub di Ingegneria

Lo farà grazie a 16 aule (di cui due informatiche e una multimediale all'avanguardia) che, distribuite nei quattro piani dell'edificio, garantiranno la bellezza di ben 2.840 posti per le lezioni dei vari insegnamenti. Non solo: saranno infatti garantiti anche 240 posti tra aule studio e open space - ma anche box chiusi - sparsi qua e là per consentire agli studenti di scambiarsi appunti e opinioni. Per non parlare delle due grandi scalinate rosse che partono dal piano terra e dal secondo piano: i gradini di sinistra saranno normali, mentre quelli di destra saranno di 60 centimetri l'unto per permettere sempre agli iscritti dell'ateneo patavino di dialogare. Come detto la struttura è composta quasi esclusivamente di legno: una scelta che consente d abbassare il prezzo del materiale utilizzato per la costruzione dell'Hub, ma anche di accelerare la costruzione dello stesso. Stando alle previsioni dell'Università di Padova l'Hub dovrebbe essere già operativo da inizio marzo 2025, in occasione del secondo semestre accademico.