I commercianti di via VIII Febbraio contro le occupazioni degli studenti

Manuel Puppoli, della Libreria Universitaria Progetto di via VIII Febbraio, insieme ad altri commercianti della strada come il Milk Bar, Amike, Alle Dolomiti Café, il bar Pollini, Pinottica, la tabaccheria Al Canton, la fioreria Arte del Fiore, il Bar da Mario e il Caffé Antille e altri hanno inviato all'Università, alla Prefettura, alla Questura e al Comune un documento da loro sottoscritto dove chiedono di mettere fine ai lunghi periodi di occupazione degli studenti che, a detta loro, danneggiano le loro attività. Luppoli non entra nel merito delle motivazioni che animano queste proteste ma dei lunghi periodi in cui gli studenti hanno sostato nel cortile del Bo. «Ci rivolgiamo prima di tutto a loro, agli studenti, devono capire che danneggiano tantissime persone con questo tipo di occupazioni. Bisogna avere rispetto delle regole», ha detto Puppoli.