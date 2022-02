Il Comune assume 6 disoccupati over 50 come portieri notturni nei magazzini di BusItalia

Il Comune aderisce al progetto "Padova portierato riparte (over 50)". E' un progetto promosso dalla cooperativa sociale Solidarietà e da Busitalia Veneto Spa, che consentirà di impiegare complessivamente 6 persone disoccupate, con età superiore ai 50 anni, residenti a Padova. L'assunzione avverrà attraverso dei contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno. I selezionati svolgeranno poi il ruolo di addetto al portierato notturno. La domanda di adesione, completa della documentazione richiesta, deve essere inoltrata entro le 12:30 del 18 febbraio, esclusivamente alla cooperativa sociale Solidarietà, secondo le modalità indicate nell’avviso. Non verranno prese in considerazione eventuali domande pervenute al Comune di Padova. Potranno partecipare anche coloro che già percepiscono il Reddito di cittadinanza.