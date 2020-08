Il consigliere Miazzi: «Abbandono e degrado nel cimitero di Monselice»

La segnalazione arriva da una signora di Monselice che ha contattato il consigliere comunale Francesco Miazzi. Ecco cosa ha raccontato e documentato con diverse fotografie rispetto alla situazione in cui versa il cimitero: «Sono stata a visitare i miei cari nel cimitero monumentale di Monselice. Sono rimasta scioccata dall'incuria che regna un po' ovunque, erbacce, terreno sconnesso…. Si nota che la sola cura è dovuta all'impegno dei familiari e amici che si recano a trovare i propri cari. Non ho avuto coraggio di controllare sul lato sud sopra o sotto della costruzione che ospita anche le tombe più vecchie. Nel cimitero c'è una zona dedicata ai defunti, già precedentemente situati in loculi, che alla fine del contratto trentennale sono stati posti nel terreno per attendere il completamento del processo e le cui ossa poi dovranno riposare in un ossario a seconda delle decisioni della famiglia».

«Ho avuto - continua nel suo racconto - difficoltà a trovare la tomba di mio padre perché ne ricordavo la posizione ma non il numero. Molte altre tombe versavano nella stessa condizione Mi chiedo dov'è la cura umana per i nostri defunti? potevano quelle croci essere sostituite? L'attenzione al corpo dei defunti, questo atto di profonda carità, dov'è? L'incuria di questi luoghi è insopportabile».

Consigliere Miazzi

La signora si è rivolta così al consigliere Francesco Miazzi che ha definito inaccettabili le condizioni in cui si trova il cimitero e ha invitato l'amministrazione a «raccogliere questa segnalazione e a mettere in atto tutte le azioni possibili per ristabilire dignità a questo che rappresenta il vero luogo della memoria per tutti i cittadini di Monselice».