Il sindaco Giordani da Papa Francesco: «Che emozione. L'ho invitato a Padova»

Il sindaco Sergio Giordani in visita da Papa Francesco. Oggi 12 gennaio, il primo cittadino, accompagnato dalla moglie Lucia, è stato a Roma dal ponetefice. Ad annunciarlo è stato proprio Giordani attraverso la sua pagina Facebook. Papa Francesco avrebbe dovuto essere a Padova nel 2020, ma la pandemia ha ovviamente fatto rinviare rinviare ogni piano al Santo Padre.

Il post

«È stata un’emozione indescrivibile e un grande onore poter incontrare Papa Francesco. Il suo carisma unico, soprattutto in tempi così difficili, è fonte di riflessione per ogni comunità per un futuro di pace, solidarietà e rispetto del creato. Ho simbolicamente portato in dono un libro sulla Cappella degli Scrovegni, luogo di Padova unico che unisce religiosità, bellezza, arte e racchiude la nostra identità più profonda. Con riconoscenza mi sono unito all’invito, già rivolto dal nostro Vescovo Claudio, perché il Santo Padre possa venire a Padova. Tutta la nostra città spera di abbracciarlo».