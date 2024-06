Il voto a Rubano. Sposato: «Sono il cambiamento»

«Dicono che ho avuto a disposizione più risorse di loro per la campagna elettorale? Lo fanno perché la sinistra non pensava che non ce ne sarebbe stato bisogno, di farla, la campagna elettorale intendo. Invece eccoci qui, a giocarcela all'ultimo voto». E' carico Luigi Sposato, candidato sostenuto da tutto il centro destra, che proprio a Rubano è arrivato compatto: «Quando me lo hanno proposto sono venuti tutti insieme, Lega, FI e FdI, a chiedermelo, altrimenti non avrei neppure preso in considerazione la possibilità di candidarmi. Ma messa così la cosa, non potevo che accettare». A Sposato è stato all'inizio contestato di non essere esattamente di Rubano. «Il 20% degli elettori ha detto il contrario, votando la mia lista civica, ma la questione l'hanno definitivamente chiusa loro dandomi la preferenza». Sulla questione poi ribadisce, cosa che sta facendo da tempo in realtà: «E mi sembra che questo risultato, non scontato il pochi mesi, che ha portato al gradimento personale degli elettori fuga ogni dubbio sulla faccenda» Che la partita sia aperta è innegabile, qualcosa che non succede da anni. «Nel primo turno si è capito che c'è voglia di cambiamento. Si è di fatto scelto la rottura con il passato, perché Chiara Buson rappresenta la continuità anche se vogliono fare credere sia una cosa nuova», dice riferendosi al fatto che la candidata del centro sinistra ha fatto parte della giunta Doni. Sposato dopo il primo turno ha trovato l'appoggio della candidata rimasta fuori dal ballottaggio. «L'apparentamento con l'altra candidata, Francesca Dall'Aglio, suggerisce che si vincerà o si perderà per poco», dice con un tono che tradisce un certo ottimismo. «C'è un 40% di persone indecise alle quali dico che questa è una grande opportunità per cambiare le cose, a Rubano. Chi lo sa quando risuccederà di nuovo. Per questo dico a queste persone, domenica andate a votare, per Sposato naturalmente», dice parlando di sé in terza persona. Sposato, che ha attività impreditoriali a Rubano da diversi anni, ci tiene molto ai rapporti che negli anni si sono creati per via del suo lavoro. «Imprenditori, aziende, lavoratori, qui mi conoscevano già in tanti. Il risultato è frutto anche di quello che ho costruito in questi anni, che innegabilmente fa piacere sapere essere apprezzato».