Terminati i lavori, i dipinti del Santo splendono di nuova luce

Sono terminati i lavori di restauro all'interno della Basilica di Sant'Antonio, lavori che hanno portato (letteralmente) una nuova luce sulle opere.

I lavori

Lo ha annunciato domenica 6 marzo la Veneranda Arca di Sant'Antonio che ha promosso i lavori, con il sostegno della Fondazione Cariparo e iGuzzini, sponsor tecnico per l'illuminazione. Sono stati applicati sistemi tecnologici innovativi e a basso impatto ambientale per dare una migliore visibilità alla cappella del Beato Luca Belludi e alla cappella di San Giacomo, riconosciuti patrimonio Unesco, al presbiterio e alla cinquecentesca cappella dell'Arca. «Il risultato ottenuto è una stupefacente rivalutazione complessiva del modo di vedere l'interno della chiesa, di percorrerla, di sostare per fede e per amore della bellezza davanti ai suoi capolavori» ha detto Emanuele Tessari, presidente capo della Veneranda Arca.