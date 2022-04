Arriva l'illuminazione a led a San Lazzaro, tra due settimane parte il cantiere

«Come promesso ai residenti di San Lazzaro quando ci siamo incontrati, un paio di settimane fa, entro l’estate partiranno i lavori per la nuova illuminazione a led di tutto il quartiere». Ad annunciarlo il vicesindaco Andrea Micalizzi precisando che «oltre ai nuovi impianti di illuminazione pubblica, gli interventi di riqualificazione dedicati a San Lazzaro prevedono, a breve, anche il completamento del nuovo parcheggio di via Galante a servizio della zona residenziale, il tombinamento del fosso su via Maroncelli per realizzare un percorso ciclopedonale di collegamento al sottopasso Mortise con la contestuale sistemazione di alcuni marciapiedi che necessitano di manutenzione e l'eliminazione di barriere architettoniche».

Il progetto

Il progetto di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica prevede lavori per un importo complessivo di 210mila euro. La delibera, proposta dal vicesindaco, è già stata approvata dalla Giunta. «Gli interventi sono già finanziati – precisa Micalizzi – Abbiamo impegnato una somma importante per installare lampade di ultima generazione per ottenere una maggiore efficienza energetica, nel rispetto del risparmio dei consumi e del contenimento delle emissioni di Co2, e una migliore visibilità. A San Lazzaro provvediamo, pertanto, a sostituire tutti i vecchi impianti di illuminazione, le vecchie lampade al sodio, in gran parte fuori uso, migliorando anche l’arredo urbano e rendendo così ben illuminato e più sicuro tutto il quartiere. Andiamo avanti con un altro investimento per i cittadini, un’altra promessa mantenuta e un ulteriore tassello di un piano più ampio di potenziamento dell’illuminazione in città che stiamo realizzando. Con la nuova illuminazione riqualifichiamo tutta san Lazzaro e rispondiamo concretamente ai residenti con un intervento concordato per garantire sicurezza e accessibilità, per tutti. Per i nostri quartieri vogliamo solo cose concrete: eliminazione di barriere architettoniche, strade in ordine, marciapiedi percorribili, l’illuminazione efficiente, attraversamenti sicuri. Servono per questo - chiude Micalizzi - grandi investimenti e, al di là delle cose che stiamo realizzando, ancora tante sono quelle che vogliamo fare e la nostra direzione è questa».