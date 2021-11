E luce fu: conclusa la riqualificazione dell’illuminazione pubblica dei sottoportici in pieno centro

Sono 215 in totale i punti luce riqualificati in centro città dall’amministrazione comunale attraverso la società Hera Luce (controllata da AcegasApsAmga) nell’intervento che ha interessato viale Vittorio Emanuele, via Dante, via Eremitani e via Emanuele Filiberto di Savoia.

Nuove luci

Scendendo nel dettaglio dei lavori svolti, sono stati installati 100 nuovi apparecchi di arredo in viale Vittorio Emanuele II, che precedentemente non era illuminato, mentre i 125 punti luce già presenti nelle altre tre vie sono stati sostituiti con apparecchi Led di ultima generazione, per migliorare la visibilità dei portici e aumentare il risparmio energetico. Grazie a questo intervento, infatti, nonostante si incrementi la luminosità del centro, si risparmierà il 25% di energia, pari a 3800 kWh all’anno. I nuovi corpi illuminanti inoltre sono stati approvati dalla Soprintendenza per garantire ai portici un aspetto uniforme e coordinato, migliorando comfort visivo ed estetica in un periodo importante per i commercianti come quello delle festività natalizie.

I benefici degli interventi

Gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione dei sottoportici conferiscono una maggiore sicurezza nelle ore serali e notturne a tutta l’area, così da renderla maggiormente fruibile per i cittadini e per gli esercizi commerciali presenti, che vedono valorizzati gli spazi pubblici nei quali sono inseriti. Garantendo un notevole risparmio energetico, il progetto rappresenta un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal in una logica di economia circolare e di carbon neutrality. Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, ma anche per la qualità di vita dei cittadini. Grazie alla tecnologia LED, infatti, è nettamente migliorata l’efficienza dell’illuminamento dei portici sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori. Grazie all’intervento, Padova continua a implementare un modello innovativo di gestione strategica dell’illuminazione pubblica per la costruzione di comunità più sostenibili e aperte alle nuove tecnologie.

Riconoscimenti del progetto

Come detto, il progetto è stato realizzato dall’Amministrazione Comunale attraverso la società Hera Luce, controllata di AcegasApsAmga, leader nell’illuminazione pubblica forte della sua esperienza ventennale di gestione di 530mila punti luce in 180 comuni italiani. L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Distretto del Commercio di Padova riconosciuto dalla Regione del Veneto con DGR n. 237 del 6 marzo 2018, è parte delle azioni previste nell’ambito del più ampio progetto “Padova Urbe Viva – Vie e piazze del Commercio di Padova”. L’iniziativa, che ha ottenuto il riconoscimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ha un duplice obiettivo. Da una parte, con il miglioramento dell’efficienza energetica si contribuisce a una maggiore sostenibilità ambientale, dall’altro si potenzia la fruibilità dei sottoportici in questione nelle ore serali e notturne, con un notevole vantaggio per gli esercizi commerciali presenti, che vedranno così valorizzati gli spazi pubblici nei quali sono inseriti.

Padova Urbe Viva

Padova Urbe Viva: vie e piazze del Commercio è un progetto promosso da Comune di Padova e Camera di Commercio, insieme alle Associazioni di Categoria aderenti al Distretto del Commercio di Padova. Il progetto si è classificato primo nel bando regionale per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei Distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Veneto. Il progetto è finalizzato ad aumentare l’impatto e l’efficacia delle iniziative in programma e/o già intraprese dall’Amministrazione Comunale e dai partner del distretto, per la valorizzazione e la rigenerazione dei luoghi del commercio della città di Padova, nell’ambito di uno sviluppo equilibrato e sostenibile della città, in un’ottica di maggiore vivibilità e qualità di vita.

Antonio Bressa

Dichiara Antonio Bressa, assessore alle attività produttive e commercio del Comune di Padova: «Sono riqualificazioni importanti che lasciano il segno sui sottoportici che i cittadini attraversano tutti i giorni. A beneficiarne sono le attività commerciali che possono godere un risalto maggiore, ma anche tutti i fruitori di questi spazi pubblici che ora assumono una vera e propria nuova luce. La nuova illuminazione è infatti molto apprezzata perché permette di cambiare la percezione di queste strade e anche la sensazione di sicurezza di chi le percorre. Con questa operazione di fatto ci sostituiamo ai singoli condomini con interventi omogenei e coerenti che stanno progressivamente interessando sempre più strade. Grazie al Distretto del Commercio abbiamo infatti cambiato l'illuminazione dei sottoportici in importanti direttrici come via Dante e corso Vittorio Emanuele II, quindi abbiamo esteso l'intervento a via Eremitani e via Emanuele Filiberto. Visto però il successo dell'iniziativa abbiamo anche finanziato altri 200.000€ di invertenti che interesseranno ulteriori vie porticate per portare sempre più luce nei nostri eleganti sottoportici, sostenere il commercio di vicinato e aumentare la qualità dello spazio pubblico della città»