Consumi ridotti del 70%: al via l'installazione di 3.900 punti luce a led nelle vie del Comune

Consumi elettrici ridotti del 70%, 470 tonnellate di CO2 in meno ogni anno, e nuova luce in numerose zone del territorio comunale finora buie: il Comune di Cadoneghe ha sottoscritto l'accordo con Simet ed Hera Luce per rivoluzionare completamente il sistema di illuminazione pubblica, sostituendo 3.900 punti luce con dispositivi a led.

Luce

Lampioni nuovi di zecca sorgeranno in via Belvedere, via Matteotti, via Breda e tutto il lungargine del Brenta, dalla passerella Benetti fino alla Castagnara.

Saranno illuminate anche tutte le piste ciclabili, le rotonde e le aree verdi di via Guido Franco, via Guerzoni, via Pisana, via Sauro e via Conche. La luce arriverà poi per la prima volta nelle zone agricole, con l’interramento delle linee aeree di via Belvedere, Zangrossi, Bagnoli e Rigotti e la fornitura di lampioni dotati di pannelli fotovoltaici. Numerosi gli interventi previsti per la sicurezza stradale, con attraversamenti pedonali luminosi in via Gramsci, via Rigotti, via Conche e SP307, e l’installazione di 80 lampioni a sicurezza passiva, in grado di attutire l'urto con auto e moto in caso di incidenti, evitando gli effetti più gravi per i conducenti. Tutti i pali dell'illuminazione lungo via Gramsci saranno ritinteggiati di un nuovo colore grigio antracite, eliminando la vetusta e ormai scrostata vernice rossa. Il municipio e piazza Insurrezione verranno inoltre dotati di un'illuminazione scenografica che rivoluzionerà l'estetica dei luoghi simbolo del Comune. Quattro pannelli a messaggio variabile saranno installati nei punti nevralgici del territorio per rendere più efficace la comunicazione con la cittadinanza, e sei totem interattivi permetteranno la visualizzazione dei dati raccolti tramite una piattaforma per il monitoraggio ambientale, misurando la velocità del vento, la temperatura, la percentuale di umidità e la concentrazione di polveri sottili.

Cadoneghe

«Il progetto prenderà il via nelle prossime settimane e verrà realizzato progressivamente - spiega il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro - sarà un cambio di passo epocale per Cadoneghe: aumentiamo i servizi, in particolare nelle zone periferiche, e riduciamo i consumi, perché le attuali tecnologie consentono un impatto ecologico infinitesimale rispetto a quelle impiegate fino a pochi anni fa. Tutto sta nell'avere il coraggio di cambiare, e soprattutto una grande voglia di lavorare, perché progetti come questo richiedono tempo e fatica. Le maggiori attenzioni sono dedicate alla sicurezza dei nostri concittadini: molti interventi sono stati programmati grazie alle loro segnalazioni. Ma abbiamo anche curato fino ai minimi dettagli l'aspetto estetico, perché la bellezza è un valore, e vivere in un bel posto significa vivere meglio».