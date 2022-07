Imasaf: «Amareggiati dall'atteggiamento dei sindacati. Attacco inspiegabile all'azienda»

A circa un mese e mezzo dall’inizio dello stato di agitazione che ha coinvolto una parte dei lavoratori Imasaf, storica azienda di Cittadella fondata 60 anni fa che produce impianti di scarico per il settore automotive e industriale, la Direzione interviene per chiarire la posizione aziendale. Lo fa partendo da un dato di fatto: è innegabile che l’azienda ha alternato, nel corso della sua storia, lunghi periodi di grande sviluppo e prosperità con momenti di difficoltà e restrizioni, legati principalmente alla crisi del comparto automotive nel quale l’azienda opera.

Stato di agitazione

Oggi 25 luglio i lavoratori e le lavoratrici della Imasaf dopo un’assemblea mattutina con RSU e sigle sindacali hanno deciso di scendere per le strade di Cittadella portando fra la gente la loro protesta. I lavoratori hanno sfilato in auto con bandiere e clacson dal piazzale dell’azienda fino allo stadio dove oltre trenta auto hanno sostato mentre il corteo proseguiva a piedi fino al Municipio. Durante il percorso i 200 lavoratori hanno intonato slogan e raccontato alla cittadinanza la loro vertenza anche con l’ausilio di volantini consegnati agli interessati. Dopo un paio d’ore di presidio sotto il Municipio è arrivato il sindaco Luca Pierobon che ha fissato con Fiom, Fim e Rsu un incontro per il pomeriggio di oggi 25. Incontro durante il quale i sindacalisti spiegheranno al sindaco le motivazioni della protesta e la situazione incresciosa in cui versano i 200 dipendenti della storica azienda cittadellese. In sintesi, i sindacati chiedono la convocazione di un nuovo tavolo con la partecipazione delle Istituzioni, visti i comportamenti poco rispettosi dell’azienda e le continue giravolte che hanno portato prima l’azienda ad accettare di discutere ad un tavolo le richieste dei lavoratori, per poi rimangiarsi quasi tutto. Quindi, per quanto riguarda il ripristino della quattordicesima per tutti, l’erogazione di un risarcimento di 1000 euro a lavoratore (visto il non rispetto degli accordi fissati nel 2019 da parte della proprietà) e la messa in pari dell’oltre milione di euro di ammanco nei versamenti dei fondi pensione dei dipendenti, l’azienda si è mostrata disponibile solo a saldare il proprio debito sui fondi pensione, rifiutando ogni trattativa sugli altri temi. «È inaccettabile per noi che si faccia profitto sulla pelle dei lavoratori, non rispettando gli accordi e svalutando in questo modo il valore della contrattazione. Per questo chiediamo la partecipazione delle Istituzioni, in modo che possano portare un po’ di serietà in questa vertenza così difficile da portare avanti con il dovuto rispetto dei ruoli delle parti e della dignità dei lavoratori da parte dell’azienda» dichiarano la Fiom Cgil di Padova e la Fim Cisl di Padova e Rovigo.

Il cda

«Ed è anche per questa dichiarata consapevolezza del sindacato che ci stupisce e ci amareggia l’attacco diretto e violento alla famiglia fondatrice – sottolineano Marco Bertozzi e Carlo Zanella, Membri del Consiglio di Amministrazione di Imasaf che da diciotto mesi, affiancano Beniamino Sgarbossa, nel percorso di risanamento che ha già dato buoni risultati nel 2021.- Un attacco ancor più inspiegabile se consideriamo l’aggiunta delle accuse di precarietà del lavoro, di politiche di bassi salari o di comportamenti scorretti. Innanzitutto, non deve essere dimenticato che la famiglia Sgarbossa, nonostante le difficoltà dell’ultimo decennio, fino ad oggi, non ha mai voluto considerare la strada della delocalizzazione. Scelta che sarebbe stata più economica e più redditizia, ma in contrasto con il forte legame della famiglia con il territorio cittadellese e con il ruolo, molto sentito, di una “Responsabilità sociale” nel fare impresa. In oltre 60 anni di storia, Imasaf ha dovuto ricorrere ad un’unica e sofferta riduzione del personale di 23 dipendenti (di cui 4 in accompagnamento alla pensione e per tutti i restanti sulla base di accordi volontari), nel 2017, in corrispondenza del periodo di crisi più pesante della sua storia, in cui purtroppo il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari non poteva più essere sufficiente. Anche il ricorso a contratti di lavoro poco tutelati o precari, non è mai appartenuto alle scelte della famiglia, per la quale la costruzione di legami stabili con i propri collaboratori, è sempre stata la base di partenza.E il basso turn over aziendale, ne è la comprova»

Assunzioni

Non è un’eccezione, come sottolinea la Responsabile Risorse Umane Debora Piantella, che nel biennio 2021-2022, siano stati assunti 12 lavoratori con immediato contratto a tempo indeterminato e soltanto 3 con iniziale contratto a tempo determinato (di cui 2 già trasformati in assunzione stabile nei primi 6 mesi). «Mai, nel lungo corso della vita aziendale, sono stati usati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e mai stage per “coprire carenze di personale o avere dei risparmi economici”, così come il ricorso a contratti a termine (diretti o in somministrazione) è sempre stato molto limitato sia nell’uso che nella durata, privilegiando da sempre assunzioni dirette e a tempo indeterminato. Anche il ricorso ad appalti esterni, che tanto sta facendo parlare in altri casi aziendali, è stato fino a oggi limitato al solo servizio di mensa e pulizie dei locali».

Sindacati

«Sono fuori contesto e quindi, a nostro avviso, del tutto strumentali, le dichiarazioni sindacali che abbinano anche a questa vertenza l’abolizione della precarietà, che invece è assolutamente estranea alla storia della nostra Azienda - spiegano in una nota - .Quanto alla disdetta del Premio Annuo (chiamato impropriamente Quattordicesima , in realtà assimilabile più correttamente ad una Quindicesima dato che si riferisce al terzo elemento fisso aziendale aggiuntivo rispetto al contratto metalmeccanico), si tratta di un Premio individuale fisso, pari a € 1744 lordi annui (esclusi i lavoratori assunti da luglio 2019, in base ad un accordo firmato nel 2019), che nel 2019 era stato sospeso per un periodo di tre anni e che avrebbe dovuto essere ripristinato a partire da luglio 2022, con prima erogazione a giugno 2023. In relazione a quanto affermato dai sindacati “L’azienda impone condizioni di bassi salari” possiamo serenamente affermare, dati alla mano, che non solo le retribuzioni dei dipendenti Imasaf sono in linea con le retribuzioni del mercato, ma che sono anche collocate nella fascia medio-alta».

Stipendi

«Tutti i lavoratori assunti da Imasaf fino a luglio 2019 hanno infatti rispetto alla retribuzione contrattuale del settore metalmeccanico, due elementi fissi aggiuntivi. Ciascun lavoratore assunto fino al 2019 ha quindi una retribuzione fissa superiore a quella del contratto nazionale di almeno 2500 euro lordi annui (e fino a 3393 euro lordi annui), a cui in molti casi si aggiunge il superminimo individuale». Ma i chiarimenti dell’azienda sul personale non finiscono qui, visto che si è parlato anche di sospensione della tredicesima: «Mai avvenuta nella storia di Imasaf. E così anche la questione della riduzione del salario di 400.000 euro. Ribadiamo che in questo ultimo caso è stato confuso il salario con quello che è invece il costo aziendale e che il sindacato non tiene minimamente conto della proposta presentata dall’azienda, in sostituzione del premio annuo disdettato. Rispetto al premio originario di 1744 euro lordi, l’azienda ha proposto di erogare una parte fissa pari a 800 euro e una parte variabile per la differenza di 944 euro legata al raggiungimento di sufficienti risultati di bilancio; replicando quanto già raggiunto nell’esercizio 2021, già con la prima erogazione il premio ammonterebbe a 1200 euro lordi. Infine sono stati messi sul tavolo anche 200 euro di buono carburante da erogare a dicembre. «Se salvaguardare i posti di lavoro, risanare l’azienda per garantirle un futuro e fare nuove assunzioni a tempo indeterminato vuol dire assumere comportamenti scorretti, allora ci assumiamo questa responsabilità – chiarisce Marco Bertozzi- Legare una parte del terzo elemento aggiuntivo del salario ai risultati aziendali e quindi a un concetto di sostenibilità, riteniamo sia responsabile e corretto anche nei confronti dei lavoratori, specialmente in una situazione aziendale in cui i numeri degli ultimi 18 mesi confermano che la strada intrapresa dal 2021 è quella giusta»

La crisi

Imasaf ha superato il grave momento di crisi che a dicembre 2020 ne metteva a forte rischio la sopravvivenza; dopo 10 anni difficilissimi di perdite di bilancio continue, in cui inevitabilmente si sono accumulati i debiti, già il primo esercizio del nuovo corso registra finalmente un utile significativo. «Le cifre relativa al fatturato – dettaglia Bertozzi – parlano di un + 14% nel 2021 e un + 10% a luglio 2022. Il problema del debito con i fondi pensione, espressione della profonda crisi che ha dovuto affrontare la Imasaf negli ultimi anni, a oggi risulta pari a 680 mila euro e non di oltre 1 Milione, come riportato da alcuni comunicati, sarà sanato entro il 15 agosto, come da mail già inviata ai sindacati in data 11 luglio». L’azienda fin dal 2018, ha infatti vincolato il ricavo della vendita di un immobile a copertura di questo debito e solo le lungaggini burocratiche ne hanno impedito fino a oggi la realizzazione. Imasaf su questo punto chiarisce che di questo vincolo e delle vicissitudini che hanno interessato la vendita, i Sindacati sono stati periodicamente aggiornati, come sono stati tenuti al corrente degli sforzi di ridurre il debito nonostante l’immobile non fosse ancora stato venduto. Proprio in merito ai ritardati versamenti dei fondi, il sindacato, nel corso del penultimo incontro che aveva per oggetto la situazione dei fondi e la nuova proposta relativa alla quindicesima, ha richiesto un importo pari a 1000 euro a titolo di risarcimento per tutti i lavoratori, dando come "ultimatum" all’azienda l’accettazione di questa richiesta per il proseguo di ogni ulteriore trattativa.

Bertozzi

«L’azienda ha sempre dichiarato disponibilità a riconoscere a ciascun dipendente iscritto ai Fondi l’importo relativo ai mancati rendimenti sulle quote non versate – va alle conclusioni Bertozzi - , sulla base di conteggi che gli stessi Fondi saranno chiamati a fare; gli importi che ne risulteranno saranno versati a incremento dell’importo dovuto ai fondi stessi. La richiesta di conteggi è stata già inoltrata ai due fondi principali, Cometa e Solidarietà Veneto , ma il conteggio potrà essere ultimato e definitivo soltanto dopo il saldo del debito, fatti salvi poi i tempi tecnici necessari al Fondo. La disponibilità a riconoscere il mancato rendimento dei fondi pensione per gli iscritti non ha però nulla a che fare con la richiesta di 1000 € da erogare a tutti i dipendenti, anche non iscritti al fondo, che evidentemente non può essere accolta. Ecco perché l’azienda, detto tutto questo e a queste condizioni non può tornare al tavolo. Perché ha presentato una proposta seria e coerente con le sue possibilità attuali e con il percorso di risanamento in atto, ben avviato ma non ancora concluso.»