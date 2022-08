Imasaf, lavoratori, sindaco e azienda cercano l'accordo davanti al prefetto Grassi

Nella giornata di domani, 5 agosto 2022, si terrà alle ore 11.00 un secondo incontro convocato dal prefetto Raffaele Grassi presso la prefettura di Padova che vedrà presenti tutte le parti, dal sindaco di Cittadella, alla dirigenza della Imasaf alle organizzazioni sindacali Fim e Fiom con la Rsu dello stabilimento. L’incontro di domani arriva dopo una settimana dal primo incontro al quale i rappresentanti dell’azienda non avevano potuto partecipare, anche se avevano poi mandato un comunicato in cui esprimevano la loro disponibilità a partecipare ad ulteriori tavoli con la presenza di un rappresentante istituzionale super partes come il Prefetto di Padova. Questa possibile riapertura della trattativa arriva dopo più di 60 ore di sciopero, un paio di cortei, presidi, blocchi stradali e manifestazioni da parte dei lavoratori. Una lotta per loro necessaria perché non si può tagliare il salario dei lavoratori per risolvere la crisi internazionale dell’automotive, ora più che mai!