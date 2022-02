Imbrattata (di nuovo) la targa dedicata a Mazzola e Giralucci

Imbrattata la targa in via Zabarella dedicata a Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. E' la terza volta dal 2015 che la memoria dei due militanti Msi uccisi nel 1974 dalle Brigate Rosse viene oltraggiata. Con della vernice spray alcuni ignoti hanno disegnato falce e martello sulla targa, coprendo i nomi e la dedica. L'episodio è accaduto a pochi giorni di distanza dall'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia all'Arcella, dedicata anche quella proprio a Mazzola e Giralucci, alla quale aveva partecipato anche Ignazio La Russa. «Questa è una vera e propria intimidazione - dice Gabriele Zanon, presidente del circolo padovano di Fratelli d'Italia - e non è più ammissibile che avvengono episodi del genere. In quel simbolo, ben riconoscibile, c'è un'identità di morte, di rovina, miseria e che ha reso infelici uomini e popolazioni di tutto il mondo». Mazzola e Giralucci sono stati uccisi il 17 giugno 1974 nella sede padovana del Movimento Sociale Italiano proprio in via Zabarella.