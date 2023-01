In salita ovunque, tranne che nel Padovano: dato negativo per le immatricolazioni auto

Per un punto (o poco più) anche nel mese di dicembre 2022 le immatricolazioni di autovetture a Padova e provincia segnano un dato negativo: -1,26% rispetto al pari mese del 2021.

Immatricolazioni

«Sembra una corsa ad ostacoli - commenta Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto dell’Ascom Confcommercio di Padova - che non ci permette di raggiungere il risultato mentre nel resto del Paese il dato positivo è ormai consolidato e persino in Veneto al “meno” si è sostituito il “più”. Spero che a gennaio, finalmente, anche noi si possa tornare in territorio positivo». In effetti, mentre la crescita in Italia accelera e segna un +21% grazie alle 104.915 nuove immatricolazioni registrate nel mese rispetto alle 86.717 unità di dicembre 2021 e nel Veneto con 6.751 immatricolazioni contro le 6.671 di un anno fa si sale di un, seppur contenuto, +1,2%, a Padova si resta sotto la parità risultando immatricolate 1.336 vetture contro le 1.353 del dicembre 2021. In ogni caso, anche la crescita costante in Italia negli ultimi cinque mesi non è sufficiente a riportare in attivo il bilancio dell’intero anno 2022, che si ferma a 1.316.702 unità, perdendo oltre 141.000 auto rispetto al 2021, con un calo del 9,7% e un livello non lontano dal minimo storico di 1.304.500 immatricolazioni registrate nel 2013. «Sul piano locale - continua Ghiraldo - la situazione è un po’ diversa con Padova che segna nell’anno un -19,27% (18.129 immatricolazioni contro le 22.456 del 2021), mentre il Veneto sale a -20,44% con 88.351 vetture contro le 111.047 dell’anno precedente. Davanti a questo quadro tutt’altro che esaltante ci saremmo aspettati qualcosa dalla legge di bilancio licenziata a fine anno. Purtroppo non è previsto nulla di nuovo per un settore che deve affrontare una profonda riconversione industriale e commerciale per sostenere la transizione verso una mobilità sostenibile, mentre si fa sempre più minacciosa la concorrenza della Cina. Seppur apprezzabile, quanto fatto finora non è sufficiente, per cui ci auguriamo che possano presto essere previste misure migliorative per raggiungere tale scopo. Al governo chiediamo indicazioni precise per l’accoglimento delle nuove tecnologie e il mantenimento e potenziamento degli incentivi all’acquisto per il rinnovo del parco circolante almeno fino al 2026 per privati e aziende».

Ecobonus

Se sotto questo profilo non c’è nulla di nuovo, è anche vero che dal 10 gennaio scorso sono ripartite le prenotazioni per l'Ecobonus per i veicoli non inquinanti. I concessionari possono quindi inserire le prenotazioni per gli acquisti effettuati dal primo gennaio al 31 dicembre 2023 fino all'esaurimento dei fondi stanziati sulla piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possono usufruire del bonus anche privati, aziende, noleggiatori e imprese di car sharing. Il contributo è rivolto a persone fisiche o giuridiche, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 intendono acquistare, anche in leasing finanziario, veicoli non inquinanti mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi. Le persone fisiche, con Isee inferiore ai 30mila euro, che dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022 hanno acquistato auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km Co2, avranno la possibilità di richiedere una maggiorazione del contributo. L'incentivo è destinato anche alle persone giuridiche che, dal primo gennaio al 31 dicembre 2023, acquistano veicoli, anche in leasing finanziario, con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi. Sono ammesse anche le persone giuridiche che, dal primo gennaio al 31 dicembre 2023, acquistano auto (veicoli M1) con emissioni fino a 60 g/km CO2 con finalità di autonoleggio diverso dal car sharing. Anche in questo caso vige l’obbligo di mantenimento della proprietà e della finalità di utilizzo di 12 mesi.