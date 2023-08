Frenano le immatricolazioni auto nel Padovano: «Colpa anche del maltempo»

Il raffronto luglio 2022 - luglio 2023 resta positivo, ma nel mese appena trascorso le immatricolazioni auto, in Italia, si sono attestate al +8,8%, mentre nel Padovano sono cresciute del 9,58%. Meglio il Veneto che fa registrare un +16,14%.

Immatricolazione auto

«Ci mancava anche il maltempo - evidenzia Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcommercio Ascom Padova - per completare un quadro per nulla positivo che sta incidendo sensibilmente sulle vendite e poi perché gli acquirenti privati che rivolgono la loro attenzione alle auto più economiche, continuano a vedere pesantemente eroso il loro potere d’acquisto a causa dell’inflazione che diminuisce troppo lentamente. In pratica, si aspetta che passi la "buriana" e arrivino tempi migliori con tassi migliori». Non esattamente una situazione per cui ci si può cullare sugli allori. «Diciamo che c'è molto da fare su questo fronte - continua Ghiraldo - anche perchè, come ha rivelato un'inchiesta del Centro Studi Promotor, il principale fattore di freno della domanda di auto è attualmente la situazione economica delle famiglie indicata come ostacolo alle vendite dal 72% dei concessionari e seguita dal livello elevato dei prezzi (69% di indicazioni) e dalla situazione economica generale (63% di indicazioni)».

I dati

Sono state comunque 1.521 le auto immatricolate nel padovano il mese scorso contro le 1.388 di un anno fa, numeri che fanno salire le immatricolazioni totali nei primi sette mesi del 2023 a 12.460 contro le 11.177 dell'anno precedente (+11.48%). Fin qui i dati "macro". Nel dettaglio, invece, sono solo quattro i marchi che, a luglio, mettono a segno immatricolazioni oltre "quota 100". Si tratta di Fiat che dalle 141 auto del luglio 2022 passa alle 143 del luglio 2023 con un guadagno del +1,42%. Quindi Volkswagen che passa da 112 a 126 e dunque mette a segno un +12,50%, mentre va registrato il progresso di Peugeot che con 113 auto immatricolate si piazza al terzo posto con un aumento, rispetto al pari mese di un anno fa, del 26,97% visto che delle vetture del leone ne erano state immatricolate 89. Meglio ancora fa Dacia che sale a quota 106 contro quota 51 del luglio 2022 e dunque mette a segno un lusinghiero +107,84%. Degni di nota , da un lato l'exploit di MG (55 vetture immatricolate contro 6, vale a dire uno sfavillante +816,67% possibile solo quando si tratta di marchi dai numeri bassi) e quello, più contenuto ma ormai costante, di DR che da 6 sale a 22 (+266,67%). Bene infine Jeep che da 30 sale a 79 e centra così un bel +163,33%.