Sedi comunali indecorose, Cera ai dipendenti: «Disposti ad incontrare i sindacati. Risolviamo insieme»

Dopo la denuncia da parte dei sindacati della situazione incresciosa in alcune strutture comunali, soprattutto nelle sedi della polizia locale, nei centri di servizio territoriale, in alcuni magazzini e in due scuole, l'amministrazione mostra disponibilità all'incontro. Uil e Cgil avevano minacciato scioperi e visite al Prefetto: «Il benessere dei dipendenti e il decoro dei luoghi di lavoro sono una priorità di questa amministrazione che, anche in questa occasione, manifesta la massima disponibilità nei confronti delle esigenze dei lavoratori - replica l'assessora alle Risorse Umane, Margherita Cera - .Stiamo già fissando il tavolo sindacale che ci è stato richiesto nel quale sarà possibile analizzare le istanze rappresentate dalle Rsu. Sono convinta che il proficuo confronto tra i Sindacati e l’Amministrazione porterà anche in questo caso a un miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno del Comune di Padova, in linea con gli impegni già assunti in occasione della sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, già firmato lo scorso dicembre».