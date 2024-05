Il gestore del servizio idrico apre le porte degli impianti di depurazione: l'iniziativa

Partirà il prossimo weekend l’iniziativa di Acquevenete "Impianti Aperti", un'opportunità per i cittadini di conoscere da vicino gli impianti di potabilizzazione e depurazione, esplorando i processi chiave del servizio idrico integrato. L'obiettivo del gestore è quello di far comprendere che l’acqua potabile che esce dai rubinetti è frutto di lavoro, tecnologie e grandi investimenti, necessari anche per restituire l’acqua pulita all’ambiente, sensibilizzando allo stesso tempo l'opinione pubblica sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il calendario

Il calendario prevede l'apertura degli impianti in tre diversi weekend del mese di maggio, con un totale di 22 visite, per consentire ai partecipanti di scegliere la data e l’orario più adatti alle proprie esigenze. Ogni visita potrà accogliere fino a un massimo di 25 persone, consentendo così il coinvolgimento di un totale di 550 cittadini. Sarà possibile scegliere tra quattro impianti: centrale di potabilizzazione di Boara Polesine, sabato 11 e domenica 12 maggio; centrale di potabilizzazione di Badia Polesine, sabato 18 e domenica 19 maggio; depuratori di Monselice e Sant’Apollinare, sabato 18 maggio e domenica 26 maggio. Le visite saranno completamente gratuite, previa prenotazione tramite un semplice modulo disponibile a questo link, da compilare entro le ore 12 del venerdì precedente la visita.