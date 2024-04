Padova, il fotovoltaico forma e assume: al via le selezioni per la prima Academy

Sono aperte le selezioni per la prima Academy che formerà dal 6 al 17 maggio, scopo assunzione, otto impiantisti elettrici e fotovoltaici tra cui, quelli ritenuti più idonei, entreranno nel reparto tecnico-produttivo di Hile, azienda padovana con sede a Curtarolo, nata nel 2017 e punto di riferimento per l’impiantistica industriale, in grado di rispondere alle più elevate esigenze di produttività ed efficientamento energetico delle imprese italiane.

Formazione

La futura classe, le cui selezioni sono curate dall’agenzia per il lavoro Adhr Group di Campodarsego, formerà in 80 ore e da zero professionisti nell’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, elettrici civili, industriali e con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica. Spiega Ina Dragan, marketing manager di Hile: «Cerchiamo persone anche senza esperienza in questo campo, purché siano appassionate dalle nuove tecnologie, capaci di lavorare in squadra e volenterose a imparare in un settore che contribuirà al nostro futuro energetico. La formazione partirà dalle basi dell’impiantistica elettrica e fotovoltaica, per addentrarsi poi nelle fasi di progettazione e installazione, tra teoria e pratica. In sette anni oggi contiamo più di trenta dipendenti, l’ambiente è dinamico e giovane con un’età media di 37 anni, dove lo spirito d’intraprendenza delle nuove generazioni si fonda all’esperienza dei nostri senior manager”, ha aggiunto Dragan, “e le future persone che entreranno in Hile avranno la possibilità di fare esperienza di tutte le fasi atte ad aumentare l’efficienza energetica, compresa la domotica e la lighting automation».

Fotovoltaico

L’azienda offrirà ai nuovi assunti welfare aziendale, la possibilità di contratto a tempo indeterminato dopo la somministrazione con ADHR Group, formazione interna continua e opportunità di crescita. Per candidarsi è possibile scrivere a campodarsego@adhr.it, recarsi direttamente in agenzia a Campodarsego, in via Roma 21, o collegandosi a questo link.