Cinque imprenditori rinnovano la cappella della Zip. Don Luca alla prima messa

Un intervento di ripulitura e rinnovamento ha interessato la cappella della Zip, grazie al volontariato degli imprenditori di Confartigianato. In prossimità del Natale e per ringraziare quanti si sono adoperati sarà celebrata una messa venerdì 16 dicembre, alle ore 18.00, presieduta da don Luca Facco, vicario episcopale per le relazioni con il territorio. La chiesa, intitolata a San Giovanni lavoratore, di proprietà della Diocesi di Padova, aveva bisogno di essere riqualificata per renderla adeguata alle celebrazioni.

Confartigianato

Da Confartigianato è partito un appello a tutti gli associati. Cinque imprenditori hanno deciso di mettere a disposizione la competenza della loro azienda, provvedendo alle necessarie manutenzioni della cappella. Gli addetti di Rampazzo Cleaning si sono occupati della pulizia, il personale di Favaron Moreno Srl e Zorzi impianti ha provveduto alla sistemazione dell’impianto elettrico. M.T. Arredamenti ha provveduto ai drappi. Infine, grazie a Il Giardiniere di Lumia Giuseppe, la chiesa è stata abbellita con piante ornamentali.

La messa

Alla prima celebrazione, dopo i lavori di riqualificazione, sono state invitate le principali cariche istituzionali della provincia di Padova, oltre ai componenti del Consiglio generale di Confartigianato. «La chiesetta ha una storia decennale, coincidente con la nascita e lo sviluppo della Zip – spiega Gianluca Dall’Aglio, Presidente di Confartigianato Imprese Padova –. Si tratta di un luogo che ha un grande valore spirituale per i tanti imprenditori cattolici che operano nella nostra provincia. È stato un piacere ed un onore, per la nostra associazione, poter contribuire alla rinascita di questa cappella. Ringrazio tutti gli artigiani che si sono messi a disposizione per riaprire ai fedeli questa chiesa».