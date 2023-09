Insediato il nuovo Comitato Imprenditoria Femminile: confermata alla presidenza Elena Morello

Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova volta pagina e battezza una nuova squadra che, di fatto, garantisce maggiore forza e rappresentatività ai principali settori economici padovani, con un posto garantito anche ai liberi professionisti e alle organizzazioni sindacali. Oggi, 26 settembre, nella sala Convegni dell’Ente camerale si è insediato il nuovo Comitato Imprenditoria Femminile di Padova, composto da 12 donne, rappresentanti dei diversi settori.

Ecco chi sono

Alessandra Da Porto (Agricoltura), Nadia Trevisan (Artigianato), Alda Di Chiara (Industria), Elena Morello (Commercio), Luisa Bovo (Cooperazione), Elena Silini (Turismo), Gian Carla Tasso (Trasporti e spedizioni), Elena Magello (Servizi alle imprese), Maria Rossi (Servizi ICT), Susanna Ponzin (Banche e assicurazioni), Marianna Cestaro (Sindacati), Caterina Scagnolari (Comitato unitario professioni). Alla presidenza è stata confermata Elena Morello, mentre vicepresidente è Maria Rossi. Il nuovo Comitato IF resterà in carica per il triennio 2023-2026.

Il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l’obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili.

Le parole della presidente

Subito dopo la riconferma, la presidente Elena Morello ha ringraziato tutte le nuove componenti del Comitato sottolineando l’importanza di poter lavorare con una squadra che rappresenti tutti i settori economici, oltre che il mondo bancario, dei professionisti e dei sindacati: «Questo nuovo Comitato garantisce la giusta rappresentatività a tutti i settori economici. L’augurio è di poter sviluppare assieme progetti formativi e costruttivi sviluppando le tematiche già affrontate dalla precedente gestione, prestando sempre forte attenzione all’interesse di tutti i settori economici della nostra provincia. Tra le priorità che saranno al centro del nostro nuovo triennio punteremo in generale a valorizzare e rafforzare la presenza delle donne nel mondo dell’impresa, supportare concretamente la

nascita e lo sviluppo di una nuova imprenditoria, sostenere le donne che vogliano fare impresa anche fuori dai settori considerati tradizionalmente femminili, metterle in rete, garantire loro formazione, accesso al credito e portare avanti progetti capaci di rispondere alle loro reali esigenze contribuendo indirettamente alla crescita di tutto il territorio».