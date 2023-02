Marcato alla tavola rotonda della Uil veneto: «Con i nostri sostegni migliorate le imprese al femminile»

«In Veneto il tasso dell’occupazione femminile è pari al 62% contro una media nazionale del 53%. Il numero delle PMI femminili alla fine del 2021 era di 88.672 che significa il 20,6% del totale delle imprese in Regione con una sensibile crescita rispetto all’anno precedente che interrompe la contrazione, seppur leggera, che si era registrata in precedenza. Certamente sono dati migliorabili ma sono i numeri di una realtà positiva che si delinea migliore rispetto a tante altri territori». Sono parole dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato, che è intervenuto oggi alla giornata “Tu non sai quanto è ingiusto questo paese. E il Veneto com’è? organizzata a Padova da Uil Veneto. Sono parole che ha espresso alla richiesta di maggiori spiegazioni sull’impegno della Regione del Veneto a favore della condizione femminile nel mondo dell’economia, del lavoro e dell’impresa.

863 progetti

«Dal 2017 a oggi sono stati pubblicati bandi che hanno permesso di finanziare 863 progetti di imprenditoria femminile con un sostegno complessivo di 18 milioni di euro a fondo perduto – ha aggiunto Marcato -. Anche all’inizio di questo mese è stato approvato un bando per l’anno in corso finalizzato a contributi del 30% in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile e alle professioniste; a queste ultime sono riservati 500.000 euro su complessivi 2,3 milioni previsti in delibera. Il bando, come abbiamo già fatto in altri anni, è aperto fino all’8 marzo per una scelta precisa. Nel giorno della Festa della Donna ben vengano i cortei, i simboli come le magliette rosa e le mimose ma anche giusto dare un segno di concretezza, dedicato esclusivamente alla donna che lavora facendo impresa. L’impegno della Regione del Veneto è importante in questo. Certamente quelle che ho citato non sono soluzioni ma sono certamente delle attenzioni date al mondo imprenditoriale femminile».

Welfare

Riguardo al sistema di welfare, l’assessore allo Sviluppo economico ha sottolineato: «Sono convinto che questa Regione ha complessivamente un buon modello sociale ed economico, che ha un suo valore Il nostro tessuto produttivo è un territorio fatto di piccole e micro imprese di cui il 94% ha meno di 9 dipendenti, una realtà che credo sia unica al mondo. C’è anche un sistema sociale che merita attenzione perché c’è una compenetrazione tra welfare e mondo dell’impresa che trovo possa essere un modello esportabile. Negli ultimi tempi stiamo vivendo un fenomeno di ritorno delle imprese per investire in Veneto forse perché sta finendo quella fase speculativa in cui tutti credevano che bastasse delocalizzare altrove e per trovare tutto gratis mentre, poi, così non è. Magari sembra così ma, poi, se un dipendete si fa male non hai un servizio sanitario di emergenza o è troppo lontano, se cambiano gli assetti politici e istituzionali e con essi cambiano anche le regole, Quello che è stato un motivo dominante negli anni Novanta e Duemila oggi è contrastato dalla concretezza e molte aziende stanno tornando nel Veneto».