L'impresa funebre cerca 4 nuovi dipendenti, arrivano centinaia di candidature da tutta Italia

L'impresa funebre cerca 4 persone e si ritrova sommersa di candidature da tutta Italia. E' successo alla Boraso di Montagnana, che dopo aver aperto un “concorso” per assumere due necrofori portantini, un esperto di comunicazione e una persona che si occupi della cura dell’estetica dei defunti, ha ricevuto centinaia di domande di aspiranti. A riportare la notizia è Il Corriere del Veneto, al quale il titolare ha spiegato: «Ci sono arrivate candidature da tutta Italia: persone che si sono dette disposte a trasferirsi subito in Veneto pur di ottenere il posto. Per la maggior parte si tratta di persone tra i 30 e i 40 anni e il 60 per cento sono donne. La loro sensibilità è molto apprezzata». L’annuncio era stato condiviso sui suoi canali social con tutte le specifiche del caso. Quattro, appunto, le figure cercate. Nessuna esperienza richiesta e uno stipendio iniziale di 1.500 euro al mese, benefit e bonus esclusi, per un lavoro che impegna sei giorni a settimana. «Non è semplice dire perché siano arrivate tutte queste candidature – ha proseguito nell'intervista al Corriere - .Mi confronto spesso con imprenditori di altri settori e so bene che c’è grande difficoltà a trovare addetti. Noi siamo però un’impresa molto conosciuta nel nostro ambito, che da sempre cerca di offrire le migliori condizioni di lavoro e che si presenta sempre al meglio: mezzi nuovi, vestiti sempre ordinati. Siamo un’impresa 2.0, che cerca di innovare. Queste Non sono cose banali che credo abbiano prodotto questa pioggia di candidature».