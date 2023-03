Imprese agricole, il 22% di quelle padovane sono gestite da donne e il 5,4% da giovani under 40

Sono 2.858 le imprese agricole femminili registrate in provincia di Padova (il 22% delle totali). Sono 484, invece, le aziende agricole le cui titolari sono under 40, +5,4%. «Siamo chiamate a continuare a scommettere sull’imprenditoria femminile - sottolinea la presidente dell’associazione Donne in campo Cia Padova, Milena Prando - Nell’immaginario collettivo il settore dell’agricoltura è ancora appannaggio dell’uomo maschio; tuttavia, i dati dimostrano che non è affatto così. Stiamo assistendo ad una chiara inversione di tendenza».

Convegno

Il convegno “Il futuro dell’agricoltura, la ricchezza della leadership femminile”, in programma mercoledì 29 marzo alle 17 al Barco Teatro, via Orto Botanico 12, a Padova, illustrerà lo stato dell’arte del comparto “rosa”. Oltre a Prando, interverranno il presidente di Donne in Campo Cia Veneto, Michela Brogliato, il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato, e il presidente di Cia Veneto, Gianmichele Passarini. In agenda tre diversi panel: Leadership e empowerment femminile, la storia di un cammino, a cura di Chiara Veneri, formatrice; un manifesto per l’agricoltura al femminile (relatrici le imprenditrici agricole Gloria Pagliuca e Valentina Chiesura); le sfide del mondo agricolo (relatore il presidente Trivellato). Al termine del meeting verrà offerto un agriaperitivo.