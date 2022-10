"Nessuna impresa chiuda", anche i sindaci aderiscono all'iniziativa di Confartigianato

«Nessuna impresa chiuda»: è questo l’appello lanciato da duecento imprenditori artigiani associati a Confartigianato Imprese Padova che, nel corso delle ultime settimane, si sono scattati una fotografia con un cartello, per far sentire la loro voce contro il caro bollette, che sta mettendo in crisi moltissime aziende artigiane.

Sindaci

A sostenerli, ora, ci sono diversi sindaci dei Comuni del Padovano: Riccardo Mortandello di Montegrotto Terme, Valentino Turetta di Teolo, Matteo Pajola di Este, Marcello Marchioro di Casale di Scodosia, Giorgia Bedin di Monselice, Gianfranco Vezzaro di Campodoro e Martino Schiavon di Ponte San Nicolò. «Ci fa molto piacere - afferma Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova - che chi amministra il territorio abbia voluto appoggiare una campagna che la nostra associazione ha deciso di promuovere sui nostri social network, per far comprendere a tutti ciò che sta succedendo da mesi nelle nostre imprese. Il fatto che i sindaci si stiano mettendo in gioco al nostro fianco, dal momento che vivono i medesimi problemi nei Comuni da loro amministrati, ci rafforza come comunità, potenzia il nostro messaggio e ci fa sperare di poter individuare insieme soluzioni che vedano protagonisti anche i territori. Invitiamo tutti gli amministratori locali ad aderire all’iniziativa per far sentire ancora più forte la nostra voce». Il caro bollette non dà tregua a nessuno: imprese, famiglie, ma anche amministrazioni locali stanno facendo i conti con numeri da capogiro. In provincia di Padova, ad agosto 2022 i prezzi dell’elettricità, del gas e degli altri combustibili sono cresciuti, in media, del 75,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. «Alle difficoltà che stiamo già vivendo a causa dell’impennata dei costi energetici - prosegue Dall’Aglio - si aggiunge il fatto che non possiamo prevedere e quindi programmare in nessun modo gli aumenti ai quali dobbiamo far fronte. Si tratta di incognite che pesano come macigni sull’andamento delle nostre aziende».

Imprenditori

Tra i tanti imprenditori che hanno preso parte all’iniziativa “Nessuna Impresa Chiuda”, ci sono anche il Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e il presidente regionale Roberto Boschetto. Inoltre, più di ottanta collaboratori delle 24 sedi del Sistema Confartigianato Padova hanno voluto sostenere i tanti imprenditori che affiancano ogni giorno, partecipando alla campagna. La protesta contro il caro bollette è arrivata fino ai microfoni di “Dritto e Rovescio” di Rete 4, programma televisivo condotto da Paola Del Debbio. «Il successo straordinario di questa iniziativa, che ha raccolto anche testimonianze video di diversi associati - precisa Dall'Aglio - testimonia che stare insieme, per dare vita ad un appello comune, è fondamentale. Le associazioni di categoria, oggi, stanno esercitando il loro ruolo fondamentale: amplificare la voce di chi altrimenti rimarrebbe inascoltato».