In 700 con Insieme Ucraina sotto la Prefettura

Si sono ritrovati circa in settecento all'appuntamento organizzato in Piazza Antenore, di fronte la Prefettura e il Palazzo della Provincia. Iniziativa organizzata dall'associazione Insieme Ucraina, nata nel 2011 per promuovere la cultura e il folklore del Paese da dove provengono. Italiani di Ucraina. Le loro famiglie sono però lontane e la preoccupazione è fortissima. Le notizie che arrivano non rincuorano per nulla e così chiedono alle diplomazie mondiali di adoperarsi per fermare questa follia, come tutti definiscono la guerra. E hai voglia a dare del pazzo a questo o quel leader mondiale, quando di mezzo ci sono interessi economici, politici e militari. Perché poi sono gli stessi "pazzi" a cui chiediamo lavoro di diplomazia, di sedere attorno a un tavolo e mediare, negoziare. Anche questa è una contraddizione ma come detto, è insito nella guerra stessa far venire fuori elementi in contrastasto tra loro. Al netto di questo comunque, tutto ad un tratto ci si è ritrovati, nel 2022, come neppure negli anni d'oro, in senso ironico naturalmente, della Guerra Fredda. In questa domenica pomeriggio si sono ritrovati tantissimi, tantissimi ucraini. Persone che da anni si sono trasferite qui. Ci sono anche tanti cittadini padovani, di quelli che solo il giorno prima hanno dato vita alla manifestazione in Piazza Capitaniato. I colori che dominano domenica sono il giallo e il blu, quelli della bandiera ucraina. E anche se dal microfono nessuno si azzarda a chiedere un intervento militare della Nato, dai manifesti e dalle voci di tante persone che vengono da lì, emerge ancora una volta anche questo. Comprensibile se lo si guarda dalla parte di chi viene aggredito. Se nella manifestazione di sabato in piazza Capitaniato la contraddizione tra chi non accetta mai l'uso delle armi e chi lo legittima per difendersi era forse meno evidente ma presente, in piazza Antenore la questione si fa più palese. Alla manifestazione hanno partecipato anche diverse autorità, come il Sindaco Sergio Giordani e il Presidente della Provincia, Fabio Bui. C'è il poi console Marco Tosono, ci sono amministratori locali, sindaci e tanti assessori della giunta comunale di Padova: Antonio Bressa, Andrea Micalizzi, Francesca Benciolini, Chiara Gallani e Marta Nalin.